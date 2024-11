Οι Franz Ferdinand γιορτάζουν κάθε στιγμή της ζωής στο νέο τους single "Night Or Day"

Ανοίγοντας με ένα δυνατό ρυθμό ντραμς, έντονο riff πιάνου και βαθύ μπάσο με τον χαρακτηριστικό ήχο των Franz Ferdinand, το clip του "Night Or Day" δείχνει τον frontman Alex Kapranos να τραγουδά: "Life is never going to be easy / But if you’re living it with me / We’rе going to live it up night or day", δίνοντας το μήνυμα ότι αν και η ζωή είναι δύσκολη αν τη ζει κανείς με τους αγαπημένους του, τα πράγματα θα πάνε καλά.

Το νέο single ακολουθεί το "Audacious" που κυκλοφόρησε προηγουμένως, το οποίο ήταν το βασικό single του επερχόμενου άλμπουμ του συγκροτήματος, The Human Fear. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου 2025 μέσω της Domino.

Η White δήλωσε σχετικά: «Αυτό το τραγούδι μιμείται την ταραχώδη, υπερβατική απεραντοσύνη των συναισθημάτων που βρίσκονται μέσα σε τέσσερις τοίχους.» Αντίστοιχα ο Alex Kapranos είπε: «Η ζωή μπορεί να μην είναι ποτέ εύκολη, αλλά, θα φροντίσουμε να τη ζήσουμε νύχτα ή μέρα. Νύχτα σε μέρα. Συνεργαστήκαμε με την εξαιρετικά ταλαντούχα Rianne White για να αποτυπώσουμε το drama-noir περιβάλλον όπου ηχογραφήσαμε αυτό το τραγούδι αλλά και το υπόλοιπο LP. Η Rianne έχει μια ευαισθησία και μια ενέργεια που γέμισε το στούντιο, δίνοντας μια εικόνα του χώρου που δημιουργούμε τη μουσική μας. Καταιγίδα ταρακουνά το δωμάτιο και μπουμ… η σκοτεινή καρδιά της Σκωτίας χτυπά δυνατά.»