O Pete Townshend λέει πως ξυπνά κάθε πρωί με αυτοκτονικές σκέψεις

Ο Pete Townshend αποκάλυψε ότι κάνει «αυτοκτονικές» σκέψεις όταν ξυπνά κάθε πρωί.

Ο θρύλος της ροκ και ιδρυτικό μέλος των The Who μιλά ανοιχτά για τους αγώνες ψυχικής του υγείας εδώ και πολύ καιρό, και όπως είπε σε μια νέα συνέντευξη στους The Sunday Times, ο αγώνας του με αυτό που περιγράφει ως «χημική κατάθλιψη» είναι συνεχής. Δήλωσε ακόμη ότι επιλέγει να ξυπνάει από τις 2 έως τις 5 το πρωί για να τονώσει την ψυχολογία του. Είπε ότι «δύο φλιτζάνια τσάι» και «δύο μπισκότα digestive», που προφανώς είναι ίσα με 17 κύβους ζάχαρης τον κάνουν να νιώθει χαρούμενος.

Ο Townshend αποκάλυψε ότι ζήτησε βοήθεια από έναν επαγγελματία θεραπευτή όταν ήταν νεότερος, αλλά δεν το βρήκε χρήσιμο. Αντιθέτως βρίσκει νόημα στο να κρατά ημερολόγια. «Αν ξεκινήσω τα ημερολόγιά μου πριν πιω το τσάι μου, θα ζωγραφίσω μια πολύ ζοφερή εικόνα της ζωής μου. Παρά το γεγονός πως έχω ό,τι θέλω και ό,τι χρειάζομαι…και έχω ζήσει μια πραγματικά εκπληκτική ζωή».

Συνέχισε ότι ενώ η θεραπεία λειτούργησε για αυτόν, καταλαβαίνει ότι δεν λειτουργεί απαραίτητα για άλλους και διστάζει να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, καθώς αυτές εξαρτώνται από το άτομο. «Νομίζω ότι λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιραζόμαστε απρόσεκτα όχι μόνο τις αγωνίες μας αλλά ίσως και τις λύσεις μας», είπε. «Είμαστε λίγο απρόσεκτοι με αυτό γιατί αυτό που λειτουργεί για μένα δεν θα λειτουργήσει απαραίτητα για κάποιον άλλον».