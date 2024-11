H Madonna ισχυρίζεται ότι οι παραγωγοί υποβιβάζουν την αυτοβιογραφική ταινία της

Linkin Park – From Zero

Η Madonna εξέφρασε την απογοήτευσή της για τoν τρόπο που προσέγγισαν οι παραγωγοί την βιογραφία της που ήταν στα σκαριά εδώ και καιρό και μάλλον είναι έτοιμη να εγκαταλείψει το εγχείρημα.

Τη Δευτέρα (18 Νοεμβρίου), η Madonna έκανε στο Instagram μια παθιασμένη ανάρτηση σχετικά με το μέλλον της βιογραφικής της ταινίας, με τίτλο Who's That Girl που είναι στα σκαριά εδώ και τέσσερα χρόνια. «Αφού αγωνίστηκα για μέρες στο Λος Άντζελες, ακούγοντας παραγωγούς και ατζέντηδες να μου λένε ότι δεν μπορώ να κάνω την ταινία μου (δούλευα σε αυτήν για 4 χρόνια!!!) και με προέτρεπαν να μειώσω τη διάρκεια, συνειδητοποίησα ότι τα πάντα στη ζωή μου είναι τελικά μια πρόκληση», έγραψε.

Συνέχισε λέγοντας: «Υποθέτω ότι πρέπει να είμαι ευγνώμων. Αυτή η συνθήκη με αναγκάζει να σκέφτομαι out of the box. Δεν είχα μια φυσιολογική ζωή. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό με τον κανονικό τρόπο… Δεν μπορούμε να συρρικνωνόμαστε συνέχεια… Τι λέτε, να κάνω την ιστορία της ζωής μου ταινία ή μήπως σειρά;»