O Robert Smith συγκέντρωσε 27.500 λίρες για φιλανθρωπικό σκοπό με έργα τέχνης εμπνευσμένα από το νέο άλμπουμ των The Cure

Ο Robert Smith ξεδίπλωσε για ακόμα μια φορά τις φιλανθρωπικές ευαισθησίες του αφού συγκέντρωσε 27.500 λίρες για την Heart Research UK, με έργα τέχνης του που εμπνεύστηκαν από το νέο άλμπουμ των The Cure Songs Of A Lost World.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο frontman αποκάλυψε ότι δημιούργησε πέντε έργα τέχνης για το ανώνυμο project heART που πήραν μέρος σε μια διαδικτυακή δημοπρασία με 576 κομμάτια σε μέγεθος καρτ ποστάλ. Η ταυτότητα των καλλιτεχνών αποκαλύφθηκε μόνο μετά την πώληση των έργων.

Οι δημιουργίες του για τη δημοπρασία του 2024 βασίζονται σε κομμάτια από την πρώτη δισκογραφική δουλειά των The Cure μετά από 16 χρόνια με τίτλους: "Drone:Nodrone", "I Can Never Say Goodbye", "Warsong" και "A Fragile Thing".

Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας στις 10 Νοεμβρίου, το έργο τέχνης με το όνομα "I Can Never Say Goodbye" ήταν το έργο που πωλήθηκε πιο ακριβά απ' όλα, αγγίζοντας τις 15.500 λίρες, ενώ το "Warsong" έκλεισε στις 3.974 λίρες.

Σε μια δήλωση στον Τύπο, ο Smith είπε ότι η δημιουργία αυτών των κομματιών του επέτρεψε να συνδυάσει και άλλα πάθη του, εκφράζοντας τα συναισθήματα που αντικατοπτρίζονται στο άλμπουμ με φυσικό τρόπο.

Χαρακτηριστικά είπε: «Αυτό που το κάνει ακόμα πιο ικανοποιητικό είναι το πώς αυτή η τέχνη μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή και να υποστηρίξει ζωτικής σημασίας έρευνα που θα μπορούσε να σώσει εκατομμύρια ζωές».