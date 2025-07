Οι Maruja τραγουδούν για την Παλαιστίνη στο συγκλονιστικό νέο single τους "Saoirse"

Με το τρίτο single από το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ τους Pain to Power (12 Σεπτεμβρίου, Music For Nations), οι Maruja επιλέγουν να μην μείνουν σιωπηλοί. Το "Saoirse" (προφέρεται «σόρσα») σημαίνει «ελευθερία» στα ιρλανδικά, και το νέο τους τραγούδι μετατρέπεται σε φωνή διαμαρτυρίας απέναντι στη συνεχιζόμενη βία κατά του παλαιστινιακού λαού.

Συνδέοντας την ιρλανδική ιστορία καταπίεσης με τη σημερινή γενοκτονία στη Γάζα, το συγκρότημα χρησιμοποιεί το τραγούδι σαν όχημα αντίστασης και ενότητας. Με υπερβατικά σαξόφωνα, σπαρακτική ερμηνεία και το mantra «οι διαφορές μας είναι που μας κάνουν όμορφους», το "Saoirse" συγκλονίζει, όχι μόνο ως μουσική σύνθεση, αλλά ως κάλεσμα σε δράση.

Οι Maruja καλούν όσους μπορούν να στηρίξουν το έργο της Medical Aid for Palestinians, ενώ ένας fundraiser έχει αναρτηθεί στη σελίδα τους στο Instagram.

Η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε από ένα κόμικ που βρέθηκε στα προσωπικά αντικείμενα του Ιρλανδού παππού του σαξοφωνίστα Joe Carroll. Σε αυτό, ένα μέλος των Black and Tans επιβιβάζεται από το Δουβλίνο για την Παλαιστίνη, μια σκοτεινή υπενθύμιση της αποικιοκρατικής συνέχειας.

Το "Saoirse" συνοδεύεται από ένα καθηλωτικό βίντεο σε σκηνοθεσία των Jake Thompson και Alex Orosa (Light In The Tower), και αποτελεί συνέχεια του Look Down On Us, που μπήκε στη λίστα Α του BBC 6Music.

Με αφορμή την κυκλοφορία του single, το συγκρότημα δηλώνει: «Δεν επιλέγουμε πού γεννιόμαστε, αλλά επιλέγουμε πώς θα δράσουμε. Μέσα από τη μουσική μας, ζητάμε να σηκώσετε κάτι περισσότερο από εμάς. Σηκώστε τις γροθιές σας. Μην γυρνάτε αλλού το βλέμμα».

Το εξώφυλλο του τραγουδιού, όπως και ολόκληρου του άλμπουμ, υπογράφει ο εικαστικός Mikey Thomas. Οι Maruja ξεκινούν τον Σεπτέμβριο την περιοδεία Pain to Power, μεταφέροντας το μήνυμά τους σε μια εποχή που η μουσική δεν αρκεί να ακούγεται, πρέπει και να σημαίνει.