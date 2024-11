Οι The Cure κατακτούν την κορυφή των US charts για πρώτη φορά με το νέο άλμπουμ τους

Linkin Park – From Zero

Share this

Το Songs of a Lost World δεν είναι μόνο το καλύτερο άλμπουμ των The Cure μετά από μια τουλάχιστον δεκαετία αλλά έχει θέσει επίσης ένα μεγάλο εμπορικό standard στη μουσική βιομηχανία παγκοσμίως.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στα UK charts, το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο ένα σε πέντε billboard charts και έτσι έγινε η πρώτη κυκλοφορία στην ιστορία που το πέτυχε αυτό. Συγκεκριμένα πέτυχε να μπει στα Billboard Top Album Sales, Vinyl Albums, Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums και Top Alternative Album charts.

To Songs of a Lost World έγινε νούμερο 4 στο Billboard 200 κάτι που σηματοδοτεί την καλύτερη απόδοση του συγκροτήματος σε αυτό το chart από το Wish του 1992.