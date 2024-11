Ο Jack White αποκαλύπτει το νέο του single "You Got Me Searching"

Linkin Park – From Zero

Μόλις αφότου ανακοίνωσε τις ημερομηνίες της περιοδείας του για το 2025, ο Jack White επιστρέφει με το νέο single: "You Got Me Searching". Το single, που είναι ένα δυναμικό rock track με μπλουζ επιρροές, κυκλοφόρησε ως το B-side του "That’s How I’m Feeling" από το άλμπουμ No Name.

Αυτή την Παρασκευή (22 Νοεμβρίου), το single και το A-side του, "That's How I'm Feeling", θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένη έκδοση 7ιντσο βινύλιο, μέσω της Third Man Records.

Οι συναυλίες του "No Name Tour" του White για το 2025 ξεκινούν τον Φεβρουάριο και θα τον οδηγήσουν στο Τορόντο, το Μπρούκλιν, τη Βοστώνη, το Σικάγο, το Όστιν, το Ντιτρόιτ, το Νάσβιλ και σε άλλες πόλεις. Η πώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, μέσω της Ticketmaster.

O Jack White κέντρισε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του λίγο καιρό πριν όχι για τη μουσική του αλλά για την αγωγή του εναντίον του Donald Trump για τη χρήση του "Seven Nation Army" από τον εκλεγμένο Πρόεδρο. Μετά τις εκλογές την περασμένη εβδομάδα, ο White χαρακτήρισε τον Tramp «καθαρό φασίστα» και «πιθανό δικτάτορα».