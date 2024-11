Η FKA Twigs μας προσκαλεί να δούμε το video του "Drums Of Death"

Άλλο ένα κομμάτι από το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ της FKA Twigs Eusexua δίνεται στη δημοσιότητα, με τίτλο "Drums Of Death"

Αν και αποτελεί το τρίτο επίσημο single του δίσκου, μετά τα "Eusexua" και "Perfect Stranger" δεν πρόκειται ακριβώς για ακυκλοφόρητο, καθώς το εν λόγω track, με το εντυπωσικό χορευτικό της Zoi Tatopoulos άνοιγε και το video clip του "Eusexua".

“Hello, what you like? Do you wanna meet later? / Relax and ease your mind ’cause you work so much / I know what you like, and you’re my main character / I’m here anytime, you can call me up"

To νέο άλμπουμ της Βρετανίδας (και πρώτο της studio album από το Magdalene του 2019) αναμένεται στις 24 Ιανουαρίου 2025.