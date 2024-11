Οι Saint Etienne ανακοινώνουν νέο άλμπουμ και μοιράζονται το νέο τους τραγούδι "Half Light"

Linkin Park – From Zero

Νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσουν οι Saint Etienne λίγο πριν την εκπνοή του 2024, όπως ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη 14 Νοεμβρίου. Το The Night, που θα αποτελέσει τον δωδέκατο δίσκο του βρετανικού σχήματος και πρώτη τους δουλειά από το I’ve Been Trying To Tell You του 2021, αναμένεται στις 13 Δεκεμβρίου από την Heavenly Recordings και θα περιλαμβάνει 14 νέα κομμάτια.

Ένα από αυτά θα είναι και το "Half Light", το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω:

Σύφωνα με το δελτίο τύπου, η ατμόσφαιρα του "Half Light" αντανακλά και το mood ολόκληρου του άλμπουμ και αποσκοπεί στο να προσφέρει «μια αίσθηση ηρεμίας σε ανήσυχα μυαλά και μια ήπια ανάπαυλα από τον ανελέητο ρυθμό της σύγχρονης ζωής».

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε μέσα στο 2024, σε συνεργασία με τον συνθέτη και παραγωγό Augustin Bousfield.