Ο frontman των Foo Fighters και πρώην συνεργάτης του Lanegan με τους Queens of the Stone Age, αποχαιρετά τον μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια.

Τον εκλιπόντα Mark Lanegan αποχαιρέτησε ο Dave Grohl, μέσα από ένα συγκινητικό tribute στον καλλιτέχνη που πέθανε στα 57 του χρόνια μερικές ημέρες πριν.

Grohl και Lanegan είχαν συνεργαστεί ως contributors των Queens of the Stone Age στις αρχές του 2000, ενώ είχαν μοιραστεί και το stage ως onetime μέλη του δημοφιλούς συγκροτήματος.

Σε συνέντευξή του στον βρετανικό Independent, ο frontman των Foo Fighters ερωτήθηκε για τον Lanegan, αναφέροντας: «Η μουσική του ήταν τόσο αγνή και τόσο πραγματική. Όταν τραγουδούσε για τον πόνο, το πίστευες βαθιά, όπως και όταν τραγουδούσε για την αγάπη».

Ο Grohl πρόσθεσε: «Αν γνωρίζει κανείς οτιδήποτε για την ιστορία του ή έχει διαβάσει κάποιο από τα βιβλία του, μπορεί να καταλάβει γιατί τραγουδούσε όσα τραγουδούσε και γιατί το έκανε με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε κανένας σαν κι αυτόν. Στο Seattle ήταν εξαιρετικά αγαπητός».

Ο Lanegan, που υπήρξε ο frontman των Screaming Trees, ήταν επίσημο μέλος των Queens of the Stone Age από το 2001 μέχρι και το 2005, ενώ συμμετείχε σε πέντε δίσκους του συγκροτήματος. Ο Grohl έπαιξε drums στον δίσκο του 2002, Songs for the Deaf και στο …Like Clockwork του 2013. Μαζί έκαναν περιοδεία ως μέλη των QOTSA για την κυκλοφορία του Songs for the Deaf στα early 2000s.

Ο Grohl συνέχισε να μιλά για τον Lanegan, ενθυμούμενος την πρώτη φορά που αυτοί γνωρίστηκαν: «Όταν πρωτομπήκα στους Nirvana, ζούσα με τον Kurt [Cobain] σε ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα – ένα Σαββατοκύριακο είπε «Θα πάω στο Seattle για το Σαββατοκύριακο και θα αράξω με έναν φίλο, θέλεις να έρθεις;». Πήγαμε να μείνουμε με τον φίλο του τον Dylan και πήγαμε σε μια συναυλία. Εγώ λιποθύμησα στον καναπέ και ξύπνησα το επόμενο πρωί για να δω έναν Mark Lanegan να κάθεται στην καρέκλα απέναντί μου. Οι πρώτες του λέξεις ήταν: «Ποιος στο διάολο είσαι εσύ;».

Ο Grohl συνέχισε: «Είχα μόλις ανακαλύψει το πρώτο του solo album, που ήταν ένα γαμημένο αριστούργημα. Είναι ένας από τους δίσκους που με έχουν εμπνεύσει περισσότερο. Δεν τον ήξερα απαραίτητα ως τραγουδιστή των Screaming Trees, τον ήξερα ως ο εαυτός του. Μου ραγίζει την καρδιά».

Ο Dave Grohl δεν είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που τοποθετείτε για την απώλεια του Mark Lanegan: ο Eddie Vedder τον αποχαιρέτησε επίσης με συγκίνηση μέσα από συναυλία του στο Seattle, ενώ δεκάδες ακόμη μουσικοί και καλλιτέχνες όλων των ειδών εξέφρασαν τη λύπη και τον θαυμασμό τους.

Δείτε εδώ τον Dave Grohl μαζί με τον Mark Lanegan σε συναυλία των Queens of the Stone Age του 2002: