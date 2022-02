Έπειτα από τη σοκαριστική εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία και το ξέσπασμα του πολέμου, μουσικοί και καλλιτέχνες όλων των εικαστικών τεχνών στέλνουν μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης των λαών.

Από τον Oli Sykes των Bring Me The Horizon, στον Yanni Philippaki των Foals (που πρόσφατα μάλιστα γύρισαν το video clip του τελευταίου τους single στο Κίεβο) και από τον Alex Kapranos των Franz Ferdinand, στους Taika Waititi και Amanda Palmer, καλλιτέχνες εκφράζουν τη διαφωνία τους στην ρωσική εισβολή στη χώρα, δίνοντας κουράγιο στον ουκρανικό λαό που βάλλεται.

Διαβάστε εδώ τα σχετικά posts στα κοινωνικά δίκτυα:

my heart is cracking. i know i have a few followers in russia, ukraine, poland, turkey and thereabouts. my love is going to everyone in your part of the world. it must be frightening.



we are here. if you need help, acknowledgment, a digital hug, words….we are here. talk to us. pic.twitter.com/7liFNlojdF — Amanda Palmer 🎹 (@amandapalmer) February 24, 2022

Love & courage to all our friends in Ukraine. 🖤 — Yannis Philippakis (@YnnsPhilippakis) February 24, 2022

Ukraine 💔

Thinking of you and hoping that everything settles down peacefully and that nobody’s child (on either side) loses their life. — Garbage (@garbage) February 24, 2022

im so devastated to see what’s happening in the Ukraine right now. my prayers are with you. — YUNGBLUD (@yungblud) February 24, 2022

jesus fucking christ. 💙 to the people of ukraine. — shura (@shura) February 24, 2022

We have been in contact with our friends and fans in Ukraine and our hearts are breaking to pieces. We will keep sending you our love. You mean so much to us. — The Subways (@thesubways) February 24, 2022

I was fortunate enough to spend time in the beautiful cities of Kyev and Odessa when I played there with our band. The people I met were warm and my fond memories are now tinged with indescribable sadness as I see what is happening. — Alex Kapranos (@alkapranos) February 24, 2022

Η καταδίκη της ρωσικής εισβολής έρχεται ωστόσο και από Ρώσους καλλιτέχνες, που με σθένος εκφράζουν την εναντίωσή τους στο ξέσπασμα του πολέμου, κατηγορώντας τη δράση του Putin.

Πιο συγκεκριμένα, ενάντια στη ρωσική εισβολή εκφράστηκε η Ρωσίδα σοπράνο, Olga Peretyatko, όπως και ο διεθνούς φήμης τενόρος, Maxim Mironov.

Ταυτόχρονα, η διευθύντρια του Κρατικού Θεάτρου της Μόσχας, Elena Kovalskaya, παραιτήθηκε από το αξίωμά της, δηλώνοντας: «Παραιτούμαι γιατί δεν μπορώ να δουλεύω για έναν δολοφόνο και να πληρώνομαι από αυτόν».

Άλλοι καλλιτέχνες που έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους προς τον ουκρανικό λαό είναι οι Sonya Yoncheva, Elsa van den Heever, Asmik Girgorian, Arturo Chacon-Cruz, Anita Rachvelishvili, Michael Fabiano, Ermonela Jaho, Eleonora Buratto, Brian Jagde, Nadine Sierra, Anita Hartig, Lise Davidsen και Isabel Leonard.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσίας έχει προειδοποιήσει δημόσια ότι το να μιλούν οι καλλιτέχνες της χώρας ενάντια στην εισβολή θα θεωρηθεί πράξη προδοσίας.