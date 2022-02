Το “A Whiter Shade Of Pale” διασκεύασε ο Billy Joel σε πρόσφατη συναυλία του, στη μνήμη του εκλιπόντα Gary Brooker των Procol Harum.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Allegiant Stadium του Las Vegas, ο Joel ερμήνευσε το ιστορικό single του 1967, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Brooker που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών πριν από μερικές ημέρες.

Το “A Whiter Shade Of Pale” από τον ντεμπούτο δίσκο των Procol Harum θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα singles στη μουσική ιστορία, έχοντας πουλήσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 10 εκατομμύρια κόπιες.

Ο Joel έχει ξαναδιασκευάσει το κομμάτι πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, σε περιστάσεις όπως μια συναυλία του ίδιου στο Cincinnati το 2021, αλλά και κατά τη διάρκεια ενός Town Hall Q&A και συναυλίας με τον Howard Stern το 2014.

Μετά τη διασκευή του κομματιού, ο Billy Joel ερμήνευσε το δικό του “Only The Good Die Young” συνεχίζοντας έτσι το tribute του στον Gary Brooker.

Ο ίδιος τον είχε αποχαιρετήσει προηγουμένως μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα.

Billy Joel pays tribute to Gary Brooker of Procol Harum with "A Whiter Shade of Pale." Just one song of a loaded 2.5 hour set at @AllegiantStadm #Vegas #BillyJoel #ProcolHarum @billyjoel pic.twitter.com/2pyX3cveRM