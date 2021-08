Δεύτερη γεύση από το 17ο στούντιο άλμπουμ τους, με τίτλο Senjutsu, μας έδωσαν οι Iron Maiden.

Μετά το "The Writing On The Wall", που ήταν και το πρώτο νέο κομμάτι τους μετά από έξι χρόνια, πλέον έκαναν διαθέσιμο ένα νέο single, το "Stratego":

Και τα δύο θα περιλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ τους που κυκλοφορεί μέσα στον Σεπτέμβριο.

