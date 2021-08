Μετά από 22 χρόνια, ο Carlos Santana και ο Rob Thomas (frontman των Matchbox Twenty) βρέθηκαν ξανά μαζί στο στούντιο.

Η πρώτη συνεργασία τους ήταν για το "Smooth" (1999). Τεράστια επιτυχία, βρέθηκε στην κορυφή του αμερικανικού Billboard για 12 εβδομάδες και κέρδισε και τρία Grammy: Record of the Year, Song of the Year και Best Pop Cooperation with Vocals.

Τώρα, οι Santana και Thomas συνεργάζονται για το "Move", το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του Santana, Blessings And Miracles.

Ακούστε το εδώ: