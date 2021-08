Όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους μέσα στο 2021 ακύρωσαν οι Nine Inch Nails.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Twitter, το συγκρότημα έγραψε: «Όταν είχαν αρχικά προγραμματιστεί, τα shows αυτά προορίζονταν να γίνουν μια καθαρτική και εορταστική επιστροφή στη ζωντανή μουσική».

«Ωστόσο, κάθε μέρα που περνάει γίνεται ολοένα και πιο εμφανές ότι δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε αυτό το σημείο. Λυπούμαστε για όποια ταλαιπωρία ή απογοήτευση μπορεί να προκλήθηκε και ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε όταν είναι η κατάλληλη στιγμή», συμπλήρωσαν.

Οι NIN είχαν σχεδιάσει να δώσουν, μεταξύ άλλων, δύο headlining shows με τους Pixies στο Jacobs Pavilion, στο Κλίβελαντ του Οχάιο, στις 21 και 23 Σεπτεμβρίου. Τα ποσά των εισιτηρίων για τις δύο παραστάσεις θα επιστραφούν.

Ticket buyers for the September 21 and 23 shows in Cleveland, please refer to your point of purchase for ticket refund information. pic.twitter.com/XYboGA7FBw