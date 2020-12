Αυτοί είναι οι καλύτεροι δίσκοι του 2020 σύμφωνα με το Quietus

Μια ανάσα πριν τον Δεκέμβρη και μήνα που πατροπαράδοτα κάνουν την εμφάνισή τους οι περισσότερες λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς, το Quietus δημοσίευσε τη λίστα του με τους 100 καλύτερους δίσκους του 2020, σε συνεργασία με τη Norman Records.

Ως συνήθως, η λίστα του Quietus τείνει να ξεχωρίσει και πάλι πιο εκλεκτικούς δίσκους, συγκριτικά με τις υπόλοιπες λίστες των μεγάλων μουσικών sites του εξωτερικού, με την κορυφαία 20άδα για φέτος να διαμορφώνεται ως εξής:

1) Hey Colossus - Dances/Curses

2) The Soft Pink Truth - Shall We Go On Sinning So That Grace May Increase?

3) Special Interest - The Passion Of

4) Lyra Pramuk - Fountain

5) UKAEA - Energy Is Forever

6) Duval Timothy - Help

7) Squarepusher - Be Up A Hello

8) Nadine Shah - Kitchen Sink

9) Pa Salieu - Send Them To Conventry

10) Nazar - Guerilla

11) Alison Cotton - Only Darkness Now

12) Einstürzende Neubauten - Alles In Allem

13) Autechre - SIGN

14) Land Trance - First Seance

15) Duma - Duma

16) Richard Skelton - These Charms May Be Sung Over A Wound

17) Sault - Untitled (Rise)

18) Keeley Forsyth - Debris

19) Sex Swing - Type II

20) Annie - Dark Hearts

Βρίσκετε την πλήρη λίστα του Quietus εδώ.

