Η Cher βοηθάει να σωθεί «ο πιο μοναχικός ελέφαντας του πλανήτη»

Στο Πακιστάν ταξίδεψε η Cher προκειμένου να βοηθήσει στη συνοδεία του ελέφαντα Kaavan, που είναι γνωστός ως «ο πιο μοναχικός ελέφαντας στον πλανήτη», προκειμένου το ζώο να μεταφερθεί σε καταφύγιο στην Καμπότζη.

Ο Kaavan ήταν ένα δώρο της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα προς τον στρατό του Πακιστάν πριν 35 χρόνια. Το ταίρι του, η Saheli, πέθανε το 2012 και έκτοτε ο Kaavan έχει μελαγχολήσει. Έχει περάσει πολλά χρόνια δεμένος με αλυσίδες στο ζωολογικό κήπο Marghazar στο Ισλαμαμπάντ, με κακή διατροφή και όντας παχύσαρκος, ενώ έχει δεχτεί ακόμη και βία πολλές φορές.

Αν και γίνονταν χρόνια προσπάθειες ώστε το άτυχο ζώο να απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο ζωολογικό κήπο, ήταν η Cher που, όταν το 2016 έμαθε για την περίπτωση του Kaavan, κινητοποιήθηκε και νομικά, μέσω του οργανισμού Free the Wild, που τρέχει και η ίδια. Τελικά, ο ζωολογικός κήπος του Marghazar έκλεισε τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Kaavan θα χρειαστεί πολλά χρόνια ώστε να επανέλθει πλήρως. Ήδη, όμως, έχει χάσει αρκετό βάρος.

Η Cher, πάντως, όπως φαίνεται, ετοιμάζεται και να τραγουδήσει για τον ελέφαντα, μιας και διαβάζουμε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή της στο Twitter: «Δεν βλέπω την ώρα να του τραγουδήσω στο δρόμο για την Καμπότζη. Έχω δύο τραγούδια».

