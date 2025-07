Η Billie Eilish ετοιμάζει "κάτι πολύ ξεχωριστό" σε 3D μαζί με τον James Cameron

Η Billie Eilish βρίσκεται στη μέση της τετραήμερης σειράς εμφανίσεών της στο Co-Op Arena του Μάντσεστερ και κατά την πρώτη βραδιά, το Σάββατο 19 Ιουλίου, η εννιά φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια άφησε να ξεφύγει μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη: συνεργάζεται με τον βραβευμένο σκηνοθέτη James Cameron σε ένα νέο, άκρως ξεχωριστό πρότζεκτ.

«Ίσως προσέξατε ότι απόψε υπάρχουν περισσότερες κάμερες από το συνηθισμένο», είπε στο κοινό ανάμεσα στα τραγούδια. «Δεν μπορώ να πω πολλά ακόμα, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δουλεύω πάνω σε κάτι πολύ, πολύ ιδιαίτερο με κάποιον που λέγεται James Cameron, και θα είναι σε 3D».

Η Billie συνέχισε, γελώντας: «Οπότε κρατήστε το όπως θέλετε. Εσείς εδώ στο Μάντσεστερ (εσείς κι εγώ) είμαστε μέρος αυτού που δημιουργώ με τον James».

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρότζεκτ, το οποίο πιθανότατα είναι είτε μια συναυλιακή ταινία είτε κάποιο είδος ντοκιμαντέρ. Το μόνο που πρόσθεσε ήταν: «(Ο Cameron) είναι κάπου στο κοινό απόψε, απλά λέω. Οπότε μην το σκέφτεστε πολύ, και ναι… μάλλον θα φοράω το ίδιο outfit για τις επόμενες τέσσερις μέρες».

Η 23χρονη Billie Eilish έχει ήδη στο ενεργητικό της δύο σημαντικά φιλμικά projects: το ντοκιμαντέρ Billie Eilish: The World’s A Little Blurry (2021) και το οπτικοακουστικό Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles.

Α, και μην ξεχνάμε: το 2022 εμφανίστηκε και στους Simpsons, στο σύντομο φιλμ When Billie Met Lisa, όπου τζαμάρει με τη Λίσα Σίμπσον και το αγαπημένο της σαξόφωνο.

Billie Eilish announced that she's working on a 3D project with James Cameron during the Manchester stop on Hit Me Hard and Soft: The Tour.



Read more here: https://t.co/oC36omMvut pic.twitter.com/s9GGRJzWTO