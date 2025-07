Ο Tyler, the Creator μας λέει "Don’t Tap the Glass"

Share this

Ο Tyler, the Creator κυκλοφόρησε φρέσκο άλμπουμ με τίτλο Don’t Tap the Glass, λίγες μόνο μέρες αφού το ανακοίνωσε live σε show στο Brooklyn. Το άλμπουμ έχει 10 κομμάτια, διαρκεί 28 λεπτά (ναι, όσο κρατάει ένα γρήγορο μεσημεριανό break) και περιλαμβάνει συνεργασίες με Pharrell Williams στο "Big Poe" και Daisy World στο "Don’t You Worry Baby".

Το promo, φυσικά, ήταν τόσο low-key όσο και... γιγάντιο ομοίωμα του Tyler έξω απ’ το Barclays Center και μια τεράστια αλυσίδα να κρέμεται απ’ το Empire State Building. Και μετά, ωραία-ωραία, σκάει και το επίσημο site. Γιατί έτσι.

Μαζί με το άλμπουμ, κυκλοφόρησε και βίντεο για το "Stop Playing With Me", με καμέο από τον LeBron James, τον Maverick Carter και τους Clipse, έτσι για να μην πεις ότι δεν σου έβαλε και λίγο old-school swag.

Tώρα, ο Tyler συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία CHROMAKOPIA, με δεύτερο σκέλος στη Βόρεια Αμερική, και στάσεις σε Lollapalooza και Outside Lands. Αλλά ας μιλήσουμε για το vibe του άλμπουμ. Το Don’t Tap The Glass είναι εμπνευσμένο από εκείνο το παράξενο συναίσθημα που έχεις όταν θες να χορέψεις σε δημόσιο χώρο αλλά... δεν το κάνεις. Γιατί φοβάσαι μην σε τραβήξει κάποιος βίντεο και γίνεις meme (δύσκολο να πιστέψω ότι ο Tyler έχει πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων)... «Σκέφτηκα, διάολε, μια τόσο φυσική μορφή έκφρασης και σύνδεσης με τη μουσική που έχει γίνει φάντασμα», έγραψε. «Με έκανε να αναρωτηθώ πόσο μεγάλο κομμάτι της ανθρώπινης ψυχής έχει πεθάνει επειδή φοβόμαστε να περάσουμε καλά μήπως και γίνουμε viral για λάθος λόγους».

Και μετά μας περιγράφει ένα listening party με 300 άτομα όπου απαγορεύτηκαν τα κινητά και οι κάμερες. Τι έγινε εκεί; Όλοι χόρευαν, κουνιόντουσαν, ιδρώνανε, έκαναν ό,τι πιο ανθρώπινο μπορούσαν. «Ήταν υπέροχο. Ήταν ελευθερία. Όπως πρέπει να είναι», συμπλήρωσε εμφατικά...

Και το μήνυμά του για το άλμπουμ, κι αυτό απλό είναι: «Δεν το έφτιαξα για να κάθεστε ακίνητοι. Θέλει χορό, οδήγηση, τρέξιμο, κίνηση γενικώς. Και μόνο παίξιμο στο τέρμα»

Οπότε, άσε το κινητό κάτω. Πάτα play. Και μην ταράζεις το ενυδρείο.