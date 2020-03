φωτογραφία: Tom Gralish

Πριν λίγες ημέρες, γράψαμε κι εμείς για τη διασκευή των National σε INXS ( εδώ ), η οποία λειτούργησε ως promo για το Songs For Australia: μια συλλογή που έχει ως σκοπό να συμβάλλει οικονομικά στην ανακούφιση της Αυστραλίας από τις πρόσφατες, καταστροφικές πυρκαγιές.Μία ακόμα ιδιαίτερη επιλογή στα πλαίσιά της, είναι η διασκευή που αποτολμά ο Kurt Vile στο "Stranger Than Kindness" των Nick Cave & The Bad Seeds -ένα τραγούδι από τον δίσκο του 1986 Your Funeral... My Trial: μπορείτε να ακούσετε τα αποτελέσματα στον σύνδεσμο παρακάτω.Η συλλογή Songs For Australia έγινε διαθέσιμη ψηφιακά την Παρασκευή που μας πέρασε, ενώ τον Ιούνιο θα κυκλοφορήσει και σε φυσική μορφή (σε βινύλιο και σε CD), από την BMG.