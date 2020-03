φωτογραφία: Hajo Mueller

Ήταν Νοέμβρης του 2018 όταν ο Steven Wilson παρέδωσε το τελευταίο του άλμπουμ μέχρι σήμερα, το CD/DVD Home Invasion: In Concert At the Royal Albert Hall (Γερμανία #9), που κατέγραψε μια ζωντανή του εμφάνιση στην περίφημη συναυλιακή αίθουσα του Λονδίνου, τον Μάρτη του '18.Πρόκειται για την ίδια περιοδεία που ήταν να τον φέρει και στην Ελλάδα, με τη συναυλία ωστόσο να ακυρώνεται λόγω της πύρινης καταστροφής στο Μάτι της Πεντέλης. Πατώντας εδώ , πάντως, μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησε εκείνο το διάστημα στον Παναγιώτη Λουκά, δηλώνοντάς του ότι οι Metallica είναι το μεγαλύτερο ...underground(!) συγκρότημα.Τώρα, λοιπόν, σήμανε η ώρα της συνέχειας για τον 52άχρονο Άγγλο δημιουργό, ο οποίος επιστρέφει στο προσκήνιο με το ολοκαίνουριο τραγούδι "Personal Shopper": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Personal Shopper" προλογίζει το νέο άλμπουμ The Future Bites, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. «Θα είναι ένας δίσκος για τους εθισμούς του 21ου Αιώνα», σημειώνει ο Wilson, «η θολή εικόνα μιας δυστοπίας που πλησιάζει, γεμάτη από χειριστικά social media και απώλεια της ατομικότητας».