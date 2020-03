Περίοδος διασκευών μάλλον αυτή στο στρατόπεδο των National.Πριν λίγες ημέρες, δηλαδή, γράψαμε κι εμείς για μια (ωραία) διασκευή που έκανε ο τραγουδιστής τους Matt Berninger στο "Holes" των Mercury Rev (δείτε εδώ ). Όμως είναι και το γκρουπ συνολικά που έδρασε παράλληλα σε ανάλογη κατεύθυνση, διασκευάζοντας το "Never Tear Us Apart" των INXS.Στην αυθεντική του εκδοχή, το "Never Tear Us Apart" υπήρξε ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των INXS: προέρχεται από το άλμπουμ του 1988 Kick και χάρισε στη μπάντα του μακαρίτη Michael Hutchence ένα #14 στα charts της πατρίδας, ένα #24 στη Βρετανία, αλλά και ένα εμφατικό #7 στις Η.Π.Α.Οι National συνεισφέρουν τη διασκευή τους στη συλλογή Songs For Australia, η οποία θα δωρίσει όλα τα σχετικά κέρδη στην ανακούφιση της Αυστραλίας από τις πρόσφατες, καταστροφικές πυρκαγιές. Η συλλογή έγινε διαθέσιμη ψηφιακά την Παρασκευή που μας πέρασε, ενώ τον Ιούνιο θα κυκλοφορήσει και σε φυσική μορφή (σε βινύλιο και σε CD), από την BMG.Θυμίζουμε, με την ευκαιρία, ότι (καλώς εχόντων των πραγμάτων, ελέω κορωνοϊού) οι National καταφτάνουν στην Αθήνα το καλοκαίρι, ως headliners της καλοκαιρινής εκδοχής του AthensRocks 2020. Θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ, με τους πολυσυζητημένους IDLES ως δεύτερο όνομα της βραδιάς. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και να μάθετε για τα εισιτήρια, πατώντας εδώ