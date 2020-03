Μεγάλη ήταν διεθνώς η συγκίνηση του indie κόσμου πίσω τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν ο αμερικανικός Τύπος έκανε γνωστό τον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδοποιού Daniel Johhston, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή μόλις στα 58 του χρόνια.Διόλου τυχαία, λοιπόν, έρχονται τώρα οι Built To Spill μια μπάντα-ορόσημο για τη διάδοση του indie ήχου στις Η.Π.Α. να ανακοινώσουν ότι ετοιμάζουν ένα άλμπουμ-φόρο τιμής στον εκπλιπόντα. Συνεχίζοντας λοιπόν τώρα το σχετικό promo, δίνουν στη δημοσιότητα μια διασκευή τους στο "Life In Vain": μπορείτε να το ακούσετε μέσω BandCamp, πατώντας εδώ Στην αυθεντική του μορφή, το "Life In Vain" βρισκόταν στο άλμπουμ του Johnston Fun (1994). Η διασκευή των Built To Spill προλογίζει το άλμπουμ Plays Τhe Songs Οf Daniel Johnston, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 1 Μαΐου από την Ernest Jenning.