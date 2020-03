Για τους φίλους του alternative rock, οι συστάσεις για το "Holes" των Mercury Rev μάλλον περιττεύουν: όντας τμήμα του πολυσυζητημένου άλμπουμ Deserter's Songs (1999), θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα καλύτερα του είδους για τη δεκαετία του 1990.Ανάμεσα στους fans συγκαταλέγεται μάλιστα και ο Matt Berninger, ο οποίος και το διασκευάζει τώρα για τη σειρά 7 Inches For Planned Parenthood: μπορείτε να ακούσετε τα αποτελέσματα στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε ο Chris Sgroi.Ο τραγουδιστής των National συνεχίζει έτσι να εμπλέκεται ενεργά με τον οργανισμό Planned Parenthood: μια μη κυβερνητική αμερικάνικη οργάνωση η οποία υπερασπίζεται το δικαίωμα στην άμβλωση, αλλά παράλληλα προσφέρει και σημαντικό έργο στον οικογενειακό προγραμματισμό και στην αντισύλληψη.Το κατά Berninger "Holes" βγαίνει λοιπόν σε 7ιντσο single βινυλίου, έχοντας ως b-side το "A Reproductive Rights Call To Action", ένα spoken word από τον διαπρεπή Αμερικανό νομικό Neal Katyal.«Βαρέθηκα να ακούω για όλες τις απειλές που αντιμετωπίζουμε κι εγώ και τα παιδιά μου», σχολίασε o Berninger, «άρχισα έτσι να ακούω ξανά παλιούς αγαπημένους δίσκους και να ξαναδιαβάζω βιβλία. Βρήκα να ξαναγυρνά όλη μου η ενέργεια και όλη μου η αισιοδοξία. Joy as an act of resistance, όπως είπαν και οι IDLES».Η αναφορά στους IDLES, εντωμεταξύ, έχει και άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς αυτοί θα συνοδεύσουν τους National στον επικείμενο ερχομό τους στη χώρα μας φέτος το καλοκαίρι. Θυμίζουμε ότι οι Αμερικανοί θα είναι headliners της καλοκαιρινής εκδοχής του AthensRocks 2020, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Βρείτε όλες τις πληροφορίες και μάθετε για τα εισιτήρια, εδώ