Ξεκινώντας το 1988 από το Tuscon της Αριζόνα έχοντας ως κεντρική φιγούρα τον Eddie Spaghetti, οι Supersuckers αναδείχθηκαν σε μια από τις πιο ιδιαίτερες μπάντες στο rock 'n' roll. Μια θρυλική μάλιστα ρήση του Lemmy, λέει πως «αν δεν σου αρέσουν οι Supersuckers, δεν σου αρέσει το rock 'n' roll», παρά το γεγονός ότι συχνά στην καριέρα τους ξέφυγαν και προς άλλες κατευθύνσεις, όπως π.χ. την country ή/και το cowpunk, περνώντας κι ένα φεγγάρι από το ρόστερ της Sub Pop.Το πλήρωμα του χρόνου για να δούμε τους Supersuckers για πρώτη φορά και στην Ελλάδα, έφτασε: την Παρασκευή 13 Μαρτίου έρχονται στο An Club, έχοντας στα μπαγκάζια τους το Play That Rock Αnd Roll, το νέο τους στούντιο άλμπουμ, το οποίο βγήκε στις αρχές Φλεβάρη. Στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης μπορείτε να πάρετε μια «γεύση», ακούγοντας το τραγούδι "Ain’t Gonna Stop (Until I Stop It)".Στη συναυλία στο An Club support θα παίξουν οι Green Goblins από την Κατερίνη, οι Αθηναίοι Rockin Bones και οι Οτομπρίτσι Μοτόρι, οι οποίοι θα βγάλουν τον νέο τους δίσκο μέσα στη χρονιά, στην Punk 'n' Loud Records.Εισιτήρια προπωλούνται στα 13 ευρώ, με την τιμή στο ταμείο τη μέρα της συναυλίας να διαμορφώνεται στα 15 ευρώ. Η προπώληση γίνεται μέσω των εξής φυσικών σημείων:- Oldschool Pub (Σολωμού 35, Εξάρχεια)- Rhythm Records (Εμμανουήλ Μπενάκη 74, Εξάρχεια)- Scarecrow Records (Σολωμού 35, Εξάρχεια)- Lab T-shirts (Βεΐκου 73, Κουκάκι)