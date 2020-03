Παρότι έβγαλαν δίσκο μέσα στο 2019 (το These Times), ο Steve Wynn ήταν ξεκάθαρος, μιλώντας στον Δημήτρη Μεντέ για τις σελίδες μας, τον Οκτώβριο, ενόψει της επιστροφής των Dream Syndicate στην Ελλάδα: «Μπορείτε να περιμένετε ένα καινούριο άλμπουμ κοντά στον επόμενο Απρίλη» (ολόκληρη η συνέντευξη, βρίσκεται εδώ ).Αυτές λοιπόν τις ημέρες, είδαμε το αγαπημένο στη χώρα μας alternative rock συγκρότημα να δίνει στη δημοσιότητα ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "The Regulator": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο David Dalglish.Το "The Regulator" προλογίζει το νέο άλμπουμ The Universe Inside, το οποίο (σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Wynn) θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου από την ANTI-, ερχόμενο και στα δισκοπωλεία της χώρας μας, σε διανομή Rockarolla.