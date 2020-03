ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πάνε πια κοντά 20 χρόνια από τότε που η Shakira προξενούσε χαμό στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα με το "Whenever, Wherever" (2001), παρά ταύτα παραμένει δημοφιλέστατη στον κόσμο της latin κουλτούρας: όπως πρόσφατα ανακοίνωσε το Spotify, είναι και επισήμως η Latin καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα streams.Τελευταία παρουσία της Κολομβιανής σταρ στη δισκογραφία ήταν το 2017, με το άλμπουμ El Dorado, το οποίο τη βρήκε να κατακτά το #15 της Αμερικής και να επιβεβαιώνει τη δημοτικότητα που απολαμβάνει στη χώρα μας φτάνοντας στο νούμερο 9 των ελληνικών charts (επίσης Βρετανία #54, Αυστραλία #92, Γαλλία #9, Καναδάς #20).Τώρα η Shakira ξαναγυρνά, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα καινούριο ισπανόφωνο τραγούδι με τίτλο "Me Gusta", για το οποίο συνεργάζεται με τον Πορτορικανό Anuel AA: μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Drew Kirsch. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «a la la long» μελωδία που τραγουδάει σε διάφορα σημεία η Shakira, είναι παρμένη από την επιτυχία των Inner Circle "Sweat (A La La La La Long)", που πίσω στο 1993 έστειλε το τζαμαϊκανό γκρουπ στο #16 των Η.Π.Α. και στο #3 της Βρετανίας.Το "Me Gusta" αποτελεί μια πρώτη «γεύση» για τον νέο δίσκο της Shakira, ο οποίος ακόμα ετοιμάζεται. Στόχος είναι πάντως να κυκλοφορήσει μέσα στο 2020, προς τα τέλη μάλλον της χρονιάς, με μια διεθνή περιοδεία υποστήριξης να ακολουθεί το 2021.