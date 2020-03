φωτογραφία: Erwin Olaf

Για τους φίλους του κλασικού ήχου της 4AD, το "L' Esclave Endormi" του Richenel είναι μία από τις κυκλοφορίες εκείνες που μπορεί να μην είχαν συνέχεια, μα έμειναν ως σημεία αναφοράς.Κάτοχος μιας παράξενης μα ξεχωριστής φωνής, ο Ολλανδός Hubertus Richenel Baars (τον οποίον αρκετοί θεωρούσαν, λαθεμένα, Γάλλο) είχε ήδη εκδώσει το "L' Esclave Endormi" ως single στη μικρή εταιρία της πατρίδας του Megadisc (1985), όταν το άκουσε ο Ivo Watts-Russell. Ήταν μάλιστα προπομπός του ντεμπούτο άλμπουμ του Statue Of Desire, που δεν θα ήταν καν η πρώτη του κυκλοφορία, αφού είχε μπει στη δισκογραφία το 1982, με το EP La Diferencia.Εν πάση περιπτώσει, ο Watts-Russell ήρθε σε συμφωνία με τον Richenel και το 1986 έβγαλε στην 4AD το τραγούδι που χάρη στη διανομή της έμαθε το alternative κοινό: ήταν βασικά ένα δικό του remix στο ορίτζιναλ, φτιαγμένο παρέα με τον John Fryer. Ως δε b-side λειτούργησε ένα ακόμα remix, δια χειρός Dirk Blanchart.Αν και στη συνέχεια ο Richenel συνεργάστηκε και με τους This Mortal Coil ύστερα από πρόσκληση του Watts-Russell, η σύμπραξη δεν είχε συνέχεια και σιγά-σιγά το όνομά του χάθηκε από το ραντάρ, παρότι στην πατρίδα του έμεινε δισκογραφικά ενεργός μέχρι και πρόσφατα, γνωρίζοντας κάποιες ραδιοφωνικές επιτυχίες σαν π.χ. το "Dance Around The World" (1986).Αρχικά, η ολλανδική Wikipedia έγραψε ότι Richenel ήταν ένα από τα θύματα της επέλασης του κορωνοϊού. Το σχετικό ωστόσο λήμμα έχει πλέον διορθωθεί, ύστερα από πολλαπλά δημοσιεύματα του ολλανδικού Τύπου, τα οποία ξεκαθαρίζουν ότι ο τραγουδιστής πέθανε στο Άμστερνταμ, μόλις στα 63 του, ύστερα από μακροχρόνια πάλη με τον καρκίνο των πνευμόνων.