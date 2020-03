φωτογραφία: Mitch Ikeda

Στα ΕΡ φαίνεται ότι το έχει ρίξει επί του παρόντος ο Noel Gallagher, ο οποίος έβγαλε το This Is The Place τέλη Σεπτέμβρη -πάντα παρέα με τους High Flying Birds και μόνο σε βινύλιο- και τώρα ετοιμάζει μία ακόμα ανάλογη κυκλοφορία.Στα πλαίσια λοιπόν του σχετικού promo, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα ακόμα καινούριο τραγούδι, με τίτλο "Come Outside": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το τάιμινγκ εντωμεταξύ δεν είναι τυχαίο, αφού συμπληρώθηκαν πρόσφατα 10 χρόνια από τη διάλυση των Oasis και οι σχετικές συζητήσεις δίνουν και παίρνουν μεταξύ των παλιών fans (ρίξτε μια ματιά και εδώ ). Κάτι που ο Noel Gallagher ξέρει πολύ καλά, σχολιάζοντας βιτριολικά ότι το "Come Outside" «είναι άραγε το τελευταίο σπουδαίο τραγούδι των Oasis; Ίσως και όχι...».Σε κάθε περίπτωση, το "Come Outside" προλογίζει το νέο ΕΡ Blue Moon Rising, το οποίο θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 6 Μαρτίου από τη Sour Mash.