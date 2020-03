Την επιστροφή των Onyx στην Ελλάδα ανήγγειλε το Off The Hook Festival για τη φετινή, διήμερη εκδοχή του, η οποία θα λάβει χώρα στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.Ξεκινώντας από το Queens της Νέας Υόρκης, οι Onyx έγιναν μεγάλο όνομα στο hardcore rap στυλ των 1990s, χάρη κυρίως στο ντεμπούτο τους Bacdafucup πίσω στο 1993 (Η.Π.Α. #17, Βρετανία #59), το οποίο τους έκανε όνομα στο χιπ χοπ της εποχής. Το γκρουπ δεν έχει διαλύσει ποτέ έκτοτε και περιοδεύει τώρα ξανά τον κόσμο υποστηρίζοντας το άλμπουμ του 2019 SnowMads.Μέχρι στιγμής, το Off The Hook δεν έχει ανακοινώσει αν οι Onyx θα είναι headliners της 1ης ή της 2ης ημέρας. Ανακοίνωσε ωστόσο και την επιστροφή της ποιήτριας και ράπερ Reverie στην Ελλάδα, καθώς και δύο ονόματα που έχουν πάντα την προσοχή του εγχώριου χιπ χοπ κόσμου: τον 12ο Πίθηκο και τον Novel 729. Περισσότεροι καλλιτέχνες, αναμένονται στη συνέχεια -μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα του φεστιβάλ στο Facebook εδώ Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει μέσω του Viva (πατήστε εδώ ), αποκλειστικά για τον περιορισμένο αριθμό των διήμερων πάσων, τα οποία διατίθενται στα 20 ευρώ. Μετά την εξάντλησή τους, θα αρχίσει η πώληση μονοήμερων εισιτηρίων.