Πάει γύρω στον 1,5 μήνα αφότου ο Drake βρέθηκε να σαρώνει και τις ελληνικές YouTube τάσεις με το "Life Is Good", μια συνεργασία με τον Future η οποία κέρδισε πολύ και χάρη στο βιντεοκλίπ, όπου απεικονίζονταν να δουλεύουν παρέα ως σεφ, μηχανικοί και σκουπιδιάρηδες.Τώρα ο Drake ξαναχτυπά, αυτήν όμως τη φορά με 2 δικά του φρέσκα τραγούδια, το "When Τo Say When" και το "Chicago Freestyle". Μπορείτε να τα ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης, βλέποντας παράλληλα το κοινό βιντεοκλίπ που τα ενώνει, το οποίο σκηνοθέτησε ο Theo Skudra.Με το "When Τo Say When", ο Drake κλείνει το μάτι στον Jay-Z, καθώς σαμπλάρει το ίδιο τραγούδι που είχε κι εκείνος χρησιμοποιήσει στο "Song Cry", στο θρυλικό άλμπουμ του 2001 The Blueprint: πρόκειται για το "Sounds Like Α Love Song" του Bobby Glenn, από το άλμπουμ του 1976 Shout Ιt Out!. Το "Chicago Freestyle", πάλι, θεωρείται ως ένας μικρός φόρος τιμής στον Eminem.Αυτήν μάλιστα τη φορά φαίνεται ότι τα ψέματα τέλειωσαν για τον Drake, καθώς τα 2 νέα τραγούδια δεν είναι non-album singles. Αντιθέτως, προλογίζουν τον νέο του δίσκο, ο οποίος πρόκειται να διαδεχθεί το μοσχοπουλημένο Scorpion του 2018 (Καναδάς #1, Η.Π.Α. #1, Βρετανία #1, Αυστραλία #1, Γαλλία #3, Γερμανία #8). «Θα βάλω τα δυνατά μου να προχωρήσω το γρηγορότερο δυνατόν», δήλωσε, «μήπως προλάβουμε να βγούμε μέσα στο 2020».