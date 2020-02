ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανανέωσαν τους δεσμούς πίστης με το κοινό τους οι Tindersticks μέσα στο 2019, χάρη στον δίσκο No Treasure But Hope, σε μια ιδανική συγκυρία για τους Έλληνες fans, αφού απόψε το βράδυ επιστρέφουν στη χώρα μας για μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη (δείτε λεπτομέρειες εδώ ).Συνεχίζοντας τώρα το σχετικό promo, δίνουν στη δημοσιότητα ένα ακόμα επίσημο βιντεοκλίπ, αυτήν τη φορά για το "See My Girls": το σκηνοθέτησε ο τραγουδιστής του γκρουπ Stuart A. Staples μαζί με τη Sidonie Osborne Staples και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.«Είναι ένα τραγούδι για την απομόνωση, τον τουρισμό, τη μετανάστευση», δήλωσε ο Staples, «ένα τραγούδι δηλαδή για την ομορφιά, αλλά και τον τρόμο που συνυπάρχουν στον κόσμο μας. Γράφτηκε κι αυτό στην Ιθάκη, από την οπτική γωνία ενός μικρού νησιού, από το οποίο κοιτάς πέρα στη θάλασσα».Το No Treasure But Hope ήταν γενικά μια δουλειά με «ελληνικό» ενδιαφέρον, αφού τα τραγούδια του γράφτηκαν στην Ιθάκη, στην οποία κεντράρει μάλιστα και ο χάρτης που κοσμεί το εξώφυλλο. Πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε τι έγραψε στις σελίδες μας για τον δίσκο ο Μιχάλης Τσαντίλας.