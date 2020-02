Πάνε πια 19 χρόνια απ' όταν το ντεμπούτο των Strokes Is This It (2001) ταρακούνησε το alternative rock σύμπαν, γαλουχώντας με τους ρυθμούς του μία ακόμα γενιά οπαδών.Έκτοτε κύλησε κάμποσο νερό στο αυλάκι, ωστόσο η παρέα του Julian Casablancas συνέχισε να απολαμβάνει μεγάλης αποδοχής, ακόμα κι όταν αραίωσε τις δισκογραφικές της εμφανίσεις: πάνε 7 χρόνια πια από την τελευταία τους δουλειά Comedown Machine (2013), η οποία τους έστειλε στο #10 της πατρίδας Αμερικής, στο #10 της Βρετανίας, στο #7 της Αυστραλίας, στο #17 της Γαλλίας, στο #17 του Καναδά, στο #50 της Γερμανίας και στο #9 της Ιαπωνίας. Πατώντας, μπορείτε να δείτε τι γράφτηκε τότε γι' αυτό στις σελίδες μας, από τον Μιχάλη Τσαντίλα.Τώρα, όμως, οι Strokes επιστρέφουν. Η ανακοίνωση, μάλιστα, συνοδεύτηκε και από σαφέστατη πολιτική χροιά, καθώς την έκαναν εμφανιζόμενοι live στην εκστρατεία που κάνει ο Bernie Sanders στις Η.Π.Α. για να πάρει το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος και να κατέβει υποψήφιος Πρόεδρος, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η προοπτική να παραμείνει ο Ντόναλντ Τραμπ στον θώκο για μία ακόμα θητεία.Λίγες ώρες μετά την εμφάνιση αυτή, λοιπόν, οι Strokes έδωσαν και στην ευρύτερη δημοσιότητα το ολοκαίνουριο τραγούδι "At The Door", μαζί με ένα επίσημο βιντεοκλίπ, το οποίο είναι γεμάτο αναφορές στο στο 1980s καρτούν Masters of The Universe: μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Το "At The Door" προλογίζει τον νέο δίσκο The New Abnormal, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου από την Cult Records, σε διεθνή διανομή Columbia.