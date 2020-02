φωτογραφία: Λευτέρης Τσουρέας (για το Rock Hard)

Η έξοδος της Δανέζας τραγουδίστριας και μουσικού Amalie Bruun από τους Ex Cops το 2014 και η απόφασή της να πλεύσει στα νερά του black metal σήκωσε μεγάλο ντόρο μέσα στη δεκαετία που μόλις μας άφησε, καθώς σημαντικό μέρος της μεταλλικής κοινότητας αρνήθηκε να την αποδεχθεί.Είναι μια εικόνα που είδαμε γλαφυρά και στην Ελλάδα, όπου, παρά τις καλές κριτικές που πήρε πρώτα το M του 2015 (δείτε εδώ ) και ύστερα το Mareridt του 2017 (δείτε εδώ ), η πρώτη έλευσή της στη χώρα μας ήταν αποτυχημένη από την άποψη της προσέλευσης -πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε τι έγραψε για τη βραδιά στις σελίδες μας ο Γιάννης Καγκελάρης.Τώρα, η Myrkur ανακοινώνει ότι αφήνει παράμερα τις black metal ανησυχίες για να εντρυφήσει στην άλλη της μεγάλη αγάπη: τα παραδοσιακά τραγούδια της Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας. Και, στα πλαίσια του σχετικού promo, κοινοποιεί τώρα το τραγούδι "Leaves Of Yggdrasil", το οποίο μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Mats Ek.«Το έγραψα στο στυλ μιας παλιάς, παραδοσιακής ιστορίας, για το πώς είναι να βρίσκεσαι μακριά από αυτόν που αγαπάς λόγω συνθηκών που δεν μπορείς να ελέγξεις», δήλωσε η Myrkur, «έβαλα όμως στίχους που να αντικατοπτρίζουν τη δική μου ζωή, στο σήμερα».Το "Leaves Of Yggdrasil" προλογίζει τον νέο δίσκο Folkesange, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου από τη Relapse.