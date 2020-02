Τον Tim Burgess των Charlatans έχουν καλεσμένο τους τα SNFCC Sessions, η σειρά δηλαδή συναντήσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που φέρνει διάφορες προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής στην Αθήνα, για DJ set και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.Ξεκινώντας το 1988 από τα West Midlands της Αγγλίας και μην έχοντας διαλύσει ποτέ μέχρι σήμερα, οι Charlatans διήνυσαν μια σπουδαία πορεία στο alternative rock, στην οποία «σκόραραν» 22 top-40 επιτυχίες στη Βρετανία, με μεγαλύτερη το "One To Another" του 1996 (#3). Παράλληλα με το γκρουπ, ωστόσο, ο Burgess είχε και τη δική του σόλο πορεία, στην οποία αναζήτησε διαφορετικές μουσικές διαδρομές. Έζησε μάλιστα και στις Η.Π.Α. για 12 χρόνια (στο Λος Άντζελες), πριν αποφασίσει να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη το 2013. Τελευταία του δουλειά μέχρι σήμερα, το άλμπουμ του 2018 As I Was Now.Η εκδήλωση των SNFCC Sessions θα λάβει χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα), την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου. Η ανοιχτή συζήτηση με τους παρευρισκόμενους θα ξεκινήσει στις 19.30 με συντονιστή τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Μένεγο, ενώ ο Burgess θα παίξει DJ από τις 21.00 και μετά. Η είσοδος είναι ελεύθερη.