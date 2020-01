Για πολλούς, η μεγάλη πρωταγωνίστρια του 2019 ήταν η Billie Eilish, τόσο σε εμπορικό, όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο -κάτι που επιβεβαίωσε και η ψηφοφορία των συντακτών μας, βγάζοντας το ντεμπούτο της When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #1, Αυστραλία #1, Γαλλία #7, Καναδάς #1, Γερμανία #3, Ιαπωνία #41, Ελλάδα #1) πρώτο στη λίστα με τις διεθνείς προτάσεις μας για τη χρονιά (δείτε εδώ και διαβάστε εδώ την αναλυτική κριτική της Χριστίνας Κουτρουλού).Η μεγάλη αυτή απήχηση επιβραβεύεται τώρα με την πρόταση που της έγινε να αναλάβει να γράψει (μαζί με τον αδερφό της FINNEAS) και να ερμηνεύσει το τραγούδι της νέας ταινίας James Bond -πρόταση ασφαλώς που αποδέχθηκε. Οι ταινίες James Bond, άλλωστε, έχουν πίσω τους μια μακρά και εκλεκτή μουσική παράδοση, καθώς τους τίτλους τους έχουν κοσμήσει κατά καιρούς καλλιτέχνες με το βεληνεκές της Shirley Bassey, του Paul McCartney, της Madonna, του Tom Jones, της Adele, αλλά και του Chris Cornell.Τα νέα κοινοποίησε η ίδια η Eilish μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, η οποία δήλωσε «είμαι ακόμα σοκαρισμένη, είναι τρελό να είσαι μέρος αυτού του πράγματος, με τον όποιον τρόπο».Το τραγούδι θα παίξει στους τίτλους της ταινίας No Time To Die, που θα είναι και η τελευταία με τον Daniel Craig στον ρόλο του James Bond. Σκηνοθέτης θα είναι ο Cary Joji Fukunaga, με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό να είναι ότι το φιλμ θα βγει στους βρετανικούς κινηματογράφους στις 2 Απριλίου και στους αμερικάνικους στις 10 Απριλίου.