Πίσω στο 2017, ο 23άχρονος (τότε) Λονδρέζος Archy Marshall είδε τη μουσική που φτιάχνει ως King Krule να φτάνει για πρώτη φορά προς το ευρύτερο κοινό χάρη στο άλμπουμ The Ooz, το οποίο τον έμπασε στο #23 της πατρίδας Βρετανίας, αλλά και στο #114 των Η.Π.Α.: πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε τι είχε γράψει τότε γι' αυτό στις σελίδες μας ο Άγγελος Κλειτσίκας.Ο πήχης λοιπόν των απαιτήσεων έχει ψηλώσει και το 2020 θα είναι καθώς φαίνεται η ώρα της αλήθειας, καθώς ο King Krule είναι έτοιμος να επιστρέψει. Και αυτές τις μέρες έδωσε μια πρώτη «γεύση» από τα σχέδιά του στη δημοσιότητα, ένα καινούριο δηλαδή τραγούδι με τίτλο "(Don’t Let The Dragon) Draag On": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο ίδιος ο Andy Marshall.Όπως δήλωσε ο ίδιος, επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την αισθητική του περίφημου Δανού σκηνοθέτη Carl Theodor Dreyer, όπως αποτυπώθηκε στη (θρυλική) ταινία του 1928 The Passion of Joan of Arc.Το "(Don’t Let The Dragon) Draag On" προλογίζει το νέο άλμπουμ Man Alive!, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την XL Recordings στις 21 Φεβρουαρίου.