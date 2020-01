φωτογραφία: Jonathan Nesvadba

Έφτασε 54 ο Moby, μα παραμένει ανάμεσα στους θρύλους των ηλεκτρονικών, ακόμα και αν το hype δεν τον αγαπάει τα τελευταία χρόνια. Παραμένει δε και πολύ παραγωγικός, αφού μέσα στο 2019 έβγαλε και αυτοβιογραφία, αλλά και το άλμπουμ Long Ambients 2.Παρά ταύτα, ξεκινάει τώρα το 2020 με το ολοκαίνουριο τραγούδι "Power Is Taken", στο οποίο συνεργάζεται με τον D.H. Peligro, τον ντράμερ δηλαδή των Dead Kennedys: μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ.Το "Power Is Taken" προλογίζει τον νέο δίσκο All Visible Objects, που θα κυκλοφορήσει από τη Mute στις 6 Μαρτίου.Όπως ανακοίνωσε ο Moby, το 100% των κερδών που θα προκύψουν, θα δοθούν σε μια σειρά από αγαθοεργίες, στοχευμένες στη ανακούφιση ανθρώπων και ζώων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.