O Άη-Βασίλης είναι ...κλέφτης καταστημάτων, στο νέο βιντεοκλίπ του Noel Gallagher

Στα ΕΡ φαίνεται ότι το έχει ρίξει επί του παρόντος ο Noel Gallagher, ο οποίος έβγαλε το This Is The Place τέλη Σεπτέμβρη -πάντα παρέα με τους High Flying Birds και μόνο σε βινύλιο- και τώρα ετοιμάζει μία ακόμα ανάλογη κυκλοφορία, σε ένα τάιμινγκ που δεν είναι τυχαίο, αφού συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τη διάλυση των Oasis και οι σχετικές συζητήσεις δίνουν και παίρνουν μεταξύ των παλιών fans (ρίξτε μια ματιά και εδώ ).Στα πλαίσια του σχετικού promo, δόθηκε λοιπόν στη δημοσιότητα ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το νέο τραγούδι "Wandering Star", στο οποίο οι σκηνοθέτες Dan Cadan & Jonathan Mowatt διάλεξαν να δώσουν επίκαιρο, χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο -αλλά με μια λοξή ματιά, όπως μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω, καθώς ο Άη-Βασίλης απεικονίζεται ως ...κλέφτης καταστημάτων!«Δεν υπάρχει πάντως κάποιο αντι-χριστουγεννιάτικο μήνυμα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο», διευκρίνισε ο Cadan, μιλώντας στον βρετανικό Τύπο: «θελήσαμε να δείξουμε όμως ότι τα Χριστούγεννα δεν παύουν να είναι μια βασανισμένη περίοδος για κάποιους ανθρώπους, που πιέζονται ακόμα περισσότερο από τον εμπορικό βομβαρδισμό και τις αξίες της καταναλωτικής κοινωνίας».Το "Wandering Star" προλογίζει το νέο ΕΡ Moon Rising, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου 2020 από τη Sour Mash.