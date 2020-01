Θέλετε τους Apocalyptica να παίξουν ...στο σαλόνι(!) σας;

φωτογραφία: Θάνος Λαΐνας

Τους είδαμε και πάλι στην Ελλάδα πρόσφατα τους Φινλανδούς Apocalyptica (δείτε εδώ τι έγραψε ο Παναγιώτης Λουκάς για τη συναυλία της Αθήνας), ήρθαν όμως για να παίξουν το ντεμπούτο τους Plays Metallica By Four Cellos, το οποίο και τους έκανε διάσημους πίσω στο 1996 (Φινλανδία #7).Ωστόσο το γκρουπ έχει και επίκαιρα σχέδια, τα οποία ανακοίνωσε και από σκηνής στους Έλληνες fans τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια λοιπόν του σχετικού promo, δίνεται τώρα στη δημοσιότητα το βιντεοκλίπ για ένα ολοκαίνουριο κομμάτι με τίτλο "En Route To Mayhem": το σκηνοθέτησε η Lisa Mann και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "En Route To Mayhem" προλογίζει το νέο άλμπουμ Cell-0, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου 2020 από τη Silver Lining Music. Στη δισκογραφία των Apocalyptica θα διαδεχθεί το Shadowmaker του 2015 (Φινλανδία #7, Η.Π.Α. #190, Γαλλία #76, Γερμανία #13).Αλλά το πολύ ενδιαφέρον για τους fans, είναι ο διαγωνισμός που τρέχουν παράλληλα οι Apocalyptica, προσφέροντας ως έπαθλο μια συναυλία τους στο ...σαλόνι του νικητή!«Το Cell-0 έχει ένα concept που προσπαθεί να προκαλέσει τους ακροατές να αναρωτηθούν αν κάνουν το καλύτερο για το περιβάλλον και για τα έμβια όντα του πλανήτη», δήλωσε σχετικά ο Perttu Kivilaakso. Οι fans, επομένως, μπορούν να πάνε στη σελίδα του γκρουπ στο Facebook και να σχολιάσουν με φωτογραφίες ή video, δείχνοντας τι κάνουν για να βοηθήσουν τον πλανήτη και να εξηγήσουν στους Apocalyptica για ποιον λόγο πρέπει να τους επιλέξουν ως νικητές. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου του 2020. Πατήστε εδώ για τους αναλυτικούς κανόνες συμμετοχής.