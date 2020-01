Θα διεκδικήσει άραγε ο Jarvis Cocker το χριστουγεννιάτικο νούμερο 1 της Βρετανίας, με ένα τραγούδι του 2006;

Πίσω στο 2006, οι Pulp είχαν πια 4 χρόνια που είχαν διαλύσει και ο Jarvis Cocker είχε μόλις βγάλει το ντεμπούτο του Jarvis ως σόλο τραγουδιστής, κερδίζοντας αρκετή δημοσιότητα, καλές κριτικές και μια είσοδο στο top-40 της Βρετανίας (#37).Σύντομα οι fans ανακάλυψαν ότι, μισή ώρα μετά το τέλος του CD, υπήρχε ένα ακόμα κομμάτι, κρυμμένο (hidden track), διάρκειας 4 λεπτών και 50 δευτερολέπτων -η έκδοση του βινυλίου το περιλάμβανε σαν ξεχωριστό single 45 στροφών. Ήταν το "Running The World", το οποίο έμελλε να γίνει ιδιαίτερα αγαπητό και να ακουστεί και στο φινάλε του δυστοπικού θρίλερ Children Of Men του Alfonso Cuarón (επίσης 2006), παρότι απέτυχε να κάνει κάποια αίσθηση στα charts της εποχής.Τώρα, 13 χρόνια μετά, το "Running The World" βρίσκεται αναπάντεχα να διεκδικεί το χριστουγεννιάτικο ...νούμερο 1 της Βρετανίας, κάτι ανήκουστο, όχι μόνο για τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, αλλά και με βάση το γεγονός ότι ο Cocker ουδέποτε γνώρισε τέτοια επιτυχία στη σόλο καριέρα του, έχοντας να επιδείξει μόνο ένα νούμερο 36 με το "Don't Let Him Waste Your Time".Όμως στη σημερινή Βρετανία, οι στίχοι του "Running The World" «If you thought things had changed / Friend, you’d better think again / Bluntly put, in the fewest of words: Cunts are still ruling the world» το έχουν κάνει κάτι σαν ανεπίσημο ύμνο για όσους δηλώνουν δυσαρεστημένοι με τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών, στις οποίες ο Μπόρις Τζόνσον οδήγησε τους Συντηρητικούς σε μια σαρωτική νίκη έναντι των Εργατικών, εκλεγόμενος θεαματικά στην πρωθυπουργία του Νησιού.Υπάρχει μάλιστα και σχετική καμπάνια που ήδη τρέχει στο Facebook, με κινητήριο μοχλό τον συνιδρυτή των St. Etienne, Bob Stanley, ο οποίος ελπίζει να σταλεί έτσι ένα ηχηρό μήνυμα εναντίωσης, τουλάχιστον από τον μουσικόφιλο κόσμο της Βρετανίας.Μέχρι στιγμής, πάντως, οι «ειδικοί» των charts προβλέπουν ότι όλα αυτά θα φέρουν το "Running The World" μέσα στο top-40, όχι όμως και στο νούμερο 1. Ο Jarvis Cocker δήλωσε εντωμεταξύ «πολύ υπερήφανος» για την όλη κίνηση.