Πληροφορίες

Οι Franz Ferdinand στην Αθήνα: Η συναυλία–highlight του φθινοπώρου στο Floyd

O Σεπτέμβριος φέρνει στην Αθήνα τους θρυλικούς Franz Ferdinand σε μια συναυλία που δεν χάνεται με τίποτα, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στο Floyd. 

Franz Ferdinand
Avopolis Team

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από δύο δεκαετίες, το σκωτσέζικο ροκ συγκρότημα του Αlex Kapranos, υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη ενέργεια, χορό και αγαπημένες επιτυχίες απ' όλη την καριέρα τους.

Ανάμεσα τους φυσικά και τραγούδια από το φετινό εκπληκτικό τους άλμπουμ “The Human Fear” όπου μεταξύ άλλων ο Καπράνος καταθέτει την αγάπη του για το ρεμπέτικο και την Ελλάδα, τραγουδώντας κάποιους στίχους στα ελληνικά με τη συνοδεία μπουζουκιού, στο τραγούδι "Black Eylashes". 

Οι Franz Ferdinand σχηματίστηκαν το 2002 στη Γλασκώβη και κατέκτησαν γρήγορα τη διεθνή μουσική σκηνή με τον χαρακτηριστικό τους ήχο, που συνδυάζει τη rock με την punk και την indie rock. 
Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 2004, περιλαμβάνοντας το εμβληματικό single "Take Me Out", το οποίο τους χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και καθιέρωσε το συγκρότημα ως μία από τις πιο σημαντικές μπάντες της δεκαετίας. Το άλμπουμ γνώρισε επιτυχία σε όλον τον πλανήτη, κερδίζοντας το Mercury Prize εκείνης της χρονιάς, δύο Brit Awards την επόμενη, και υποψηφιότητα για ένα Grammy.

Από τότε, οι Franz Ferdinand συνέχισαν να εξελίσσονται, κυκλοφορώντας επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα "You Could Have It So Much Better" (2005), "Tonight: Franz Ferdinand" (2009) και "Right Thoughts, Right Words, Right Action" (2013). Κάθε κυκλοφορία τους χαρακτηρίζεται από καινοτόμες μελωδίες και στιχουργική ευφυΐα, διατηρώντας το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.

Ο νέος δίσκος τους The Human Fear που κυκλοφόρησε φέτος, πάλλεται από ενέργεια που σε κάνει να νιώθεις πιο ζωντανός από ποτέ. 

Μην χάσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία να απολαύσετε τους Franz Ferdinand στο Floyd την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. 

Εισιτήρια:  www.ticketmaster.gr 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Franz Ferdinand

Οι Franz Ferdinand στην Αθήνα: Η συναυλία–highlight του φθινοπώρου στο Floyd

O Σεπτέμβριος φέρνει στην Αθήνα τους θρυλικούς Franz Ferdinand σε μια συναυλία που δεν χάνεται με τίποτα,...
Monograms

Monograms: Ο Ian Jacobs επιστρέφει με νέο EP και σκοτεινό "nuke-wave" όραμα

Το project του Νεοϋορκέζου μουσικού Ian Jacobs ετοιμάζει το EP "SHAPES" για τις 17 Οκτωβρίου, με...
Jehnny Beth

Jehnny Beth: Nέο βίντεο και άλμπουμ γεμάτο σκοτάδι και ένταση

Η Γαλλίδα καλλιτέχνις επιστρέφει με το άλμπουμ "You Heartbreaker, You" και το νέο βίντεο για το...

Featured

Full Metal Bracket: 3 extreme metal δίσκοι του Αυγούστου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τρεις δίσκους που ξεχώρισε από το ευρύ...
10 συνθετικά άλμπουμ

10 "συνθετικά" άλμπουμ που σημάδεψαν το καλοκαίρι που φεύγει

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου επιλέγει 10 "κοσμο-ηλεκτρονικά" άλμπουμ από το καλοκαίρι του 2025,...
Prolapse

Prolapse – I Wonder When They’re Going To Destroy Your Face

Μετά από 26 χρόνια σιωπής, οι Prolapse επιστρέφουν όχι σαν φάντασμα μιας παλιάς δόξας – που...

Best of Network