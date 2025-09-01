Οι Franz Ferdinand στην Αθήνα: Η συναυλία–highlight του φθινοπώρου στο Floyd

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από δύο δεκαετίες, το σκωτσέζικο ροκ συγκρότημα του Αlex Kapranos, υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη ενέργεια, χορό και αγαπημένες επιτυχίες απ' όλη την καριέρα τους.



Ανάμεσα τους φυσικά και τραγούδια από το φετινό εκπληκτικό τους άλμπουμ “The Human Fear” όπου μεταξύ άλλων ο Καπράνος καταθέτει την αγάπη του για το ρεμπέτικο και την Ελλάδα, τραγουδώντας κάποιους στίχους στα ελληνικά με τη συνοδεία μπουζουκιού, στο τραγούδι "Black Eylashes".



Οι Franz Ferdinand σχηματίστηκαν το 2002 στη Γλασκώβη και κατέκτησαν γρήγορα τη διεθνή μουσική σκηνή με τον χαρακτηριστικό τους ήχο, που συνδυάζει τη rock με την punk και την indie rock.

Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 2004, περιλαμβάνοντας το εμβληματικό single "Take Me Out", το οποίο τους χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και καθιέρωσε το συγκρότημα ως μία από τις πιο σημαντικές μπάντες της δεκαετίας. Το άλμπουμ γνώρισε επιτυχία σε όλον τον πλανήτη, κερδίζοντας το Mercury Prize εκείνης της χρονιάς, δύο Brit Awards την επόμενη, και υποψηφιότητα για ένα Grammy.



Από τότε, οι Franz Ferdinand συνέχισαν να εξελίσσονται, κυκλοφορώντας επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα "You Could Have It So Much Better" (2005), "Tonight: Franz Ferdinand" (2009) και "Right Thoughts, Right Words, Right Action" (2013). Κάθε κυκλοφορία τους χαρακτηρίζεται από καινοτόμες μελωδίες και στιχουργική ευφυΐα, διατηρώντας το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.



Ο νέος δίσκος τους The Human Fear που κυκλοφόρησε φέτος, πάλλεται από ενέργεια που σε κάνει να νιώθεις πιο ζωντανός από ποτέ.



Μην χάσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία να απολαύσετε τους Franz Ferdinand στο Floyd την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.



Εισιτήρια: www.ticketmaster.gr