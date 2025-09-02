Οι Meatbodies για πρώτη φορά live στην Αθήνα

Μετά από μια πορεία γεμάτη προκλήσεις και ανατροπές, οι Meatbodies επιστρέφουν δυναμικά και για πρώτη φορά επισκέπτονται την Αθήνα, παρουσιάζοντας το Flora Ocean Tiger Bloom, τον πιο σύνθετο και φιλόδοξο δίσκο της μέχρι τώρα διαδρομής τους. Ο Chad Ubovich, ιδρυτής και βασικός δημιουργός των Meatbodies, είναι μια καθοριστική φιγούρα και ένας από τους βασικούς πυλώνες της σύγχρονης καλιφορνέζικης garage σκηνής. Έχει συνεργαστεί στενά με καλλιτέχνες όπως ο Ty Segall (ως μέλος των FUZZ), ο Mikal Cronin και ο John Dwyer (Osees), συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού fuzz-heavy ήχου που σημάδεψε την ψυχεδελική αναβίωση της αμερικάνικης Δυτικής Ακτής την περασμένη δεκαετία.



Η πορεία του Ubovich και της μπάντας δεν υπήρξε πάντα εύκολη. Στα χρόνια που προηγήθηκαν, ο ίδιος ήρθε αντιμέτωπος με σοβαρές δυσκολίες: ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα, η απώλεια του σπιτιού του και μια γενικότερη προσωπική κατάρρευση, η οποία αναπόφευκτα οδήγησε σε μία επανεκκίνηση σώματος και νου. Παρά τις αντιξοότητες, μέσα από μια μακρά περίοδο ανασυγκρότησης και αναζήτησης, μέσα από τις στάχτες ενός ανολοκλήρωτου άλμπουμ γεννήθηκε το Flora Ocean Tiger Bloom, ένας δίσκος που αποτυπώνει το ταξίδι του από την κρίση και το απόλυτο μηδέν στην αναγέννηση, συνδυάζοντας προσωπικές ιστορίες με μια τολμηρή μουσική εξερεύνηση. Ένα καλλιτεχνικό ορόσημο για την μπάντα, ένα άλμπουμ με τραγούδια που πάλλονται από αγάπη, ήττα, ψυχεδελικές εμμονές, ηδονισμό και υπαρξιακή απόγνωση.



Χτίζοντας πάνω στον ωμό garage punk ήχο και την fuzz αισθητική που τους καθιέρωσε, οι Meatbodies διευρύνουν αυτή τη φορά τους ορίζοντές τους: shoegaze, Britpop, ψυχεδέλεια και υπόγειες country αναφορές συνυπάρχουν σε ένα άλμπουμ που θυμίζει μια φανταστική συνάντηση των Pink Floyd, Spacemen 3 και Ramones σε ένα μετα-αποκαλυπτικό τοπίο του Λος Άντζελες. Τα τραγούδια αποτυπώνουν την εμπειρία της απώλειας, της επιβίωσης και τελικά της λύτρωσης, σχηματίζοντας μια συνεκτική αφήγηση διάρκειας σχεδόν μίας ώρας, που ακούγεται σαν κινηματογραφική ραδιοφωνική εκπομπή από έναν παράλληλο γαλαξία.



Το Flora Ocean Tiger Bloom σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική κορύφωση για τους Meatbodies και το πρώτο τους Αθηναϊκό show υπόσχεται να αποκαλύψει όλα τα διαφορετικά τους πρόσωπα, με την ένταση και την αμεσότητα που πάντα χαρακτήριζε τις εμφανίσεις τους.

Μαζί τους, οι Αθηναίοι garage-psych rockers Nerrves της Patari Records. Οι Nerrves ξεκίνησαν ως τρίο το 2013 μέσα από τις στάχτες των Vancouver και εξελίχθηκαν σε μια πενταμελή garage-psych/post-punk μηχανή ακατέργαστης ενέργειας. Με βασικά υλικά το garage revival, punk διάθεση και την ανάγκη για θόρυβο, έχουν κυκλοφορήσει τα EP PEST (2014), Volcano (2020) και το LP We Were Too Late Anyway (2019), ενώ το νέο τους άλμπουμ αναμένεται μέσα στο 2025. Μετρώντας πάνω από 100 συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχουν μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως οι Buzzcocks, Parquet Courts, Night Beats, Heaters και Spectres, ενώ ένα από τα κομμάτια τους έχει μεταδοθεί από τον ίδιο τον Iggy Pop στην εκπομπή του στο BBC Radio.

INFO:

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Aux Club Athens (Αγίου Όρους 15, Γκάζι)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο δίκτυο καταστημάτων του: (Public, Wind, Media Markt, Shell, BP, EKO, Metro, My Market)

Early bird: 20€

Presale: 22€

On spot: 25€

Link Προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/meatbodies-live-in-athens



