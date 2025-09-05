Σεπτέμβριος στο Gazarte: Από το garage-punk των Black Lips στη britpop νοσταλγία των Lightning Seeds

Ο Σεπτέμβριος στο Gazarte δεν είναι απλώς το ξεκίνημα μιας νέας σεζόν∙ είναι σαν ένα ταξίδι μέσα σε διαφορετικά μουσικά σύμπαντα που συναντιούνται στην καρδιά της Αθήνας. Οι σκηνές του γίνονται διαδοχικά πεδία συνάντησης: άλλοτε γεμάτα θόρυβο και ωμή ενέργεια, άλλοτε βυθισμένα σε λυρισμό και αυτοσχεδιασμούς, κι άλλοτε τυλιγμένα με τη νοσταλγία της pop.

Η αρχή έγινε την 1η Σεπτεμβρίου με τους Throwing Muses, πρωτοπόρους της αμερικανικής alternative, που επέστρεψαν με τον χαρακτηριστικό λυρισμό και την έντασή τους. Στις 18 Σεπτεμβρίου, οι Black Lips φέρνουν την αγριεμένη ενέργεια του garage-punk, με τραγούδια όπως τα "Bad Kids" και "Veni Vidi Vici" που έχουν γραφτεί για να τα τραγουδάς δυνατά.

Black Lips

Λίγο αργότερα, στις 19 Σεπτεμβρίου, το Gazarte μάς ανεβάζει στην ταράτσα του, εκεί όπου οι YUUF πλέκουν indie, tropical και ψυχεδελικά μοτίβα κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Mε έδρα το Λονδίνο έρχονται για μια μοναδική ατμοσφαιρική βραδιά κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου χωρίζεται στα δύο: στο Main Stage, η σπουδαία Muriel Grossmann με το κουαρτέτο της μας οδηγεί σε μια εμπειρία spiritual jazz, ενώ στο Ground Stage οι Burst και οι Svalbard ξεσπούν με την ακραία ένταση του post-metal και του hardcore.

Muriel Grossmann

Η σκυτάλη περνά στις 26 Σεπτεμβρίου στους FIRE!, το σουηδικό τρίο που κουβαλά μαζί του το Testament, ηχογραφημένο ζωντανά από τον Steve Albini, για να συμπυκνώσει την avant-garde ενέργεια τους. Και το κλείσιμο, στις 27 Σεπτεμβρίου, ανήκει στους Lightning Seeds, με τα διαχρονικά Pure, The Life of Riley και Three Lions να γεμίζουν την Αθήνα με britpop νοσταλγία.

Ένας Σεπτέμβριος αλλιώτικος, που ενώνει το παρελθόν με το παρόν∙ από τον ωμό λυρισμό των Throwing Muses ως τη φρεσκάδα των Lightning Seeds, κάθε βραδιά στο Gazarte είναι και μια νέα ιστορία.

