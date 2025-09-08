Πληροφορίες

Ο DJ Krush επιστρέφει στην Αθήνα

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στο Arch Club.

DJ Krush
Avopolis Team

Ο θρυλικός Ιάπωνας παραγωγός και DJ που διαμόρφωσε τον ήχο της παγκόσμιας trip hop σκηνής, ανεβαίνει στα decks του Arch Club για ένα σπάνιο, καθηλωτικό DJ set, με special guests τους Moderator (Live) & Stiko την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Καλλιτέχνης με αληθινή ιστορία, ο Hideaki Ishi – όπως είναι το πραγματικό του όνομα – μεγάλωσε στο Τόκιο και πέρασε από σκοτεινά μονοπάτια, καθώς στα εφηβικά του χρόνια είχε εμπλακεί με τη Yakuza, πριν στραφεί ολοκληρωτικά στη μουσική. Ξεκίνησε το DJing στις αρχές των '80s, επηρεασμένος από την ταινία Wild Style, και από τότε εξελίσσεται συνεχώς χωρίς να χωράει σε συγκεκριμένα μουσικά κουτιά ή ταμπέλες, trip hop, ambient, experimental, hip hop – γιατί του περιορίζουν την ελευθερία. Αυτό που κάνει είναι τέχνη του ήχου, ατόφια και χωρίς φίλτρα. Και το κάνει με τη βαθιά αίσθηση του underground, γιατί όπως λέει κι ο ίδιος: «Το underground είναι πιο ενδιαφέρον. Εκεί ανήκω».

Το πρώτο του άλμπουμ Krush (1994) θεωρείται σήμερα ορόσημο για το είδος, ενώ η πορεία του τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο σεβαστούς και επιδραστικούς beatmakers διεθνώς.

Με ατμοσφαιρικά beats, ήχους από τη φύση και samples από soul & jazz, ο DJ Krush έχει έναν ήχο μοναδικό.

Ένα όνομα-θρύλος. Μία βραδιά που δε χάνεται.

📆 Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

📍 Τοποθεσία: Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29

🕘 Doors Open: 21:00

🎫 Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο δίκτυο καταστημάτων του: (Public, Wind, Media Markt,

Shell, BP, EKO, Metro, My Market)

🎟 Early Bird: 15€

🎟 Phase A: 18€

🎟 Phase B: 20€:

🎫Link: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/dj-krush-jp-live-in-athens-w/moderator-live-stiko

 

 

 

 

