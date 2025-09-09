Plisskën Festival 2025: Δύο μέρες εκρηκτικής ενέργειας στο Πειραιώς 260

Την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου η Αθήνα θα δονείται σε ρυθμούς Plisskën! Για δύο μέρες το Πειραιώς 260 μεταμορφώνεται σε ένα εκρηκτικό φεστιβαλικό χωριό, όπου οι μεγαλύτεροι πρωτοπόροι της διεθνούς και εγχώριας σκηνής συναντούνται σε τρία stages που αναβλύζουν ενέργεια. Από acid και techno μέχρι synth pop, darkwave και πειραματικές φόρμες, το Plisskën επιστρέφει πιο αιχμηρό, πιο φρέσκο και πιο ατίθασο από ποτέ.

Το La Pista Stage φέτος φλέγεται με takeover από το Cannibal Radio, το πιο ελεύθερο και αγαπημένο ανεξάρτητο ραδιόφωνο της Αθήνας, που κουβαλάει το δικό του πνεύμα ανεξαρτησίας και αληθινής μουσικής λατρείας.

Με live που κόβουν την ανάσα – από τον punk ποιητή King Krule, το ευρωπαϊκό φαινόμενο Brutalismus 3000, το εκρηκτικό crew των Confidence Man, την acid trance ιέρεια KI/KI, τον ασυμβίβαστο TOMM¥ €A$H, τους Γάλλους νεωτεριστές Jersey, τον synth-pop οραματιστή John Maus, το απρόβλεπτο "Μπρίστολ" ντουέτο Getdown Services και το αθηναϊκό darkwave δίδυμο Selofan — το Plisskën ξεχωρίζει τη θέση του από ένα απλό φεστιβάλ και γίνεται η μουσική γιορτή του αύριο, σήμερα. Γιατί, όπως έγραψε και ο Guardian: «Plisskën is rammed, fizzing with energy and nobody goes home until dawn».

Από το πρώτο Plisskën τον Δεκέμβριο του 2010 μέχρι σήμερα, το φεστιβάλ έχει γράψει ιστορία στον ελληνικό μουσικό χάρτη, φέρνοντας στη σκηνή ονόματα-θρύλους όπως οι IDLES, Floating Points, Tony Allen, Giorgio Moroder, Jungle, Bonobo, Caribou, Bicep, Mogwai, La Femme, Sama Abdulhadi, Tinariwen και αμέτρητοι άλλοι∙ ένα line-up που το καθιέρωσε ως τον απόλυτο πρεσβευτή της πρωτοπορίας στην Ελλάδα.

➤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

MAIN STAGE

GETDOWN SERVICES // 19:45

CONFIDENCE MAN // 21:15

KING KRULE // 23:15

JERSEY // 01:15

TUNNEL STAGE

PAULA TAPE // 21:00

JOHN TALABOT // 22:30

ERIS DREW & OCTOOCTA // 00:30

HECTOR OAKS // 02:30

LA PISTA STAGE

JIPAN x MAAANTZ // 20:00

BOLOSIS// 22:00

MR.M b2b NIKOS THANOS // 00:00

Το lineup θα πλαισιώσουν live/DJ sets από παγκοσμίως αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής και techno σκηνής, όπως o αμείλικτος firestarter και «ευαγγελιστής» του rave Héctor Oaks, ο «μάγος» της techno John Talabot, η εντυπωσιακή DJ Daria Kolosova, το δίδυμο-φαινόμενο Eris Drew & Octo Octa, η πολύπλευρη καλλιτέχνιδα Paula Tape, η εξαιρετική παραγωγός της ηλεκτρονικής σκηνής Chloé Robinson, και η «βασίλισσα» της ισπανικής club σκηνής Toccororo.

➤ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

MAIN STAGE

SELOFAN // 19:45

JOHN MAUS // 21:15

TOMMY CASH // 23:15

BRUTALISMUS 3000 // 01:15

TUNNEL STAGE

CHLOE ROBINSON // 21:00

TOCCORORO // 22:30

DARIA KOLOSOVA // 00:30

KI/KI // 02:30

LA PISTA STAGE

RNO X IMPVLSIV// 20:00

NIKOLAS GALE // 22:00

BONSO x ROUSSOS // 00:00

HOW TO GET THERE:

Η είσοδος στο χώρο γίνεται από την οδό Πολυκράτους.

Με τον ηλεκτρικό - Στάση «Καλλιθέα»

Αποβιβάζεστε και βαδίζετε παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές προς Πειραιά μέχρι την οδό Δημητσάνας. Εκεί στρίβετε δεξιά, βγαίνετε στην οδό Πειραιώς, τη διασχίζετε και πορεύεσθε για λίγο δεξιά προς Αθήνα μέχρι την είσοδο στην Πειραιώς. www.isap.gr

Με λεωφορείο - Στάση «Υφαντήρια» ή «Σχολή Καλών Τεχνών» (Αρ. Γραμμής 049, 914).

www.oasa.gr

➤ Διάθεση εισιτηρίων More.com:

Online: www.more.com/plissken-2025

Σημεία προπώλησης: Public // Nova Stores

➤ Χώρος

Πειραιώς 260, 182 33, Ταύρος

➤Πληροφορίες:

Website: www.plisskenfestival.gr