System Of A Down, Queens Of The Stone Age και Acid Bath σε ευρωπαϊκή περιοδεία-φωτιά το καλοκαίρι του 2026

Οι System Of A Down, ένα από τα πιο εμβληματικά σχήματα της alternative/nu metal σκηνής, ανακοίνωσαν μια σειρά συναυλιών σε γήπεδα της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026. Μαζί τους θα βρεθούν οι επίσης θρυλικοί και αγαπημένοι Queens Of The Stone Age, αλλά ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη βρίσκεται στο τρίτο όνομα του line-up: οι Acid Bath, που για πρώτη φορά στα χρονικά θα εμφανιστούν στην Ευρώπη.

System Of A Down
Δημήτρης Τσούπρος

Για τους System Of A Down, φυσικά κάθε περιοδεία αποτελεί πολυαναμενόμενο γεγονός, καθώς οι εμφανίσεις τους τα τελευταία χρόνια είναι σπάνιες αλλά πάντα εκρηκτικές. 

Οι Queens Of The Stone Age έρχονται να προσθέσουν τη δική τους ξεχωριστή γεύση στο πακέτο. Ο Josh Homme και η παρέα του έχουν την ικανότητα να γεμίζουν τεράστιους χώρους, πράγμα που κάνει ακόμα σημαντικότερη την σύμπραξη αυτών των δύο γιγάντων της μοντέρνας alternative rock σκηνής. 

Ωστόσο, τα βλέμματα όλων (καλά...κυρίως το δικό μου εντάξει;), στρέφονται στους Acid Bath. Το cult συγκρότημα από τη Λουιζιάνα, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στα ’90s με τα άλμπουμ When the Kite String Pops (1994) και Paegan Terrorism Tactics (1996), είχε μέχρι σήμερα αποκτήσει μυθικό status κυρίως μέσω της αφοσίωσης των οπαδών του. Η ανακοίνωση της πρώτης τους ευρωπαϊκής περιοδείας μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική για όσους κατοίκους της Γηραιάς Ηπείρου πίστευαν ότι ποτέ δεν θα έβλεπαν τους Acid Bath ζωντανά.

Η περιοδεία ξεκινά στις 29 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και θα συνεχιστεί σε κολοσσιακές αρένες και στάδια σε όλη την Ευρώπη: από το Stade de France στο Παρίσι (2 Ιουλίου) και το I-Days Festival στο Μιλάνο (6 Ιουλίου), μέχρι το Olympiastadion του Βερολίνου (8 Ιουλίου), το Tottenham Hotspur Stadium στο Λονδίνο (13 Ιουλίου) και το PGE Narodowy στη Βαρσοβία (18 Ιουλίου). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σφραγίζει την αναβίωση των Acid Bath, οι οποίοι μετά από δεκαετίες σιωπής επανέρχονται στο προσκήνιο με τρόπο εκκωφαντικό.

 

Για όσους βιάζονται να προλάβουν ένα εισητήριο, υπάρχει και το Pre-Sale: η μπάντα ανακοίνωσε ότι όσοι εγγραφούν στο acidbathofficial.com θα λάβουν έναν μοναδικό κωδικό τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ώστε να έχουν πρόσβαση στην προπώληση που ξεκινά την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 τοπική ώρα. Η γενική διάθεση εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

 

