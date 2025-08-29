Πληροφορίες

Οι GODTET στην Αθήνα: Μια τελετουργία ambient jazz αυτοσχεδιασμού χωρίς όρια

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχήματα της παγκόσμιας underground ambient jazz σκηνής έρχεται στην Αθήνα. Αυτοσχεδιασμός, συναίσθημα και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, κάθε live των GODTET είναι μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται ποτέ.

GODTET
Avopolis Team

Οι Αυστραλοί GODTET, υπό την καθοδήγηση του κιθαρίστα και παραγωγού Dave “Godriguez” Rodriguez, δημιουργούν ζωντανές εμπειρίες. Με βασικά μέλη τους Dom Kirk (κρουστά), Jan Bangma (μπάσο), Tully Ryan (τύμπανα) και Andrew Bruce (πιάνο), η μπάντα κινείται ανάμεσα σε ambient, jazz, ψυχεδελικά beats και βαθύ αυτοσχεδιασμό, με κάθε εμφάνιση να αποτελεί μια εντελώς μοναδική σύνθεση.

Από το ντεμπούτο τους GODTET I (2017) – που ανακηρύχθηκε “album of the year” από τον House Shoes (Street Corner Music) – μέχρι το ατμοσφαιρικό MEDITATIONS (2021), ηχογραφημένο ως συνέχεια της εμφάνισής τους στη Sydney Opera House, κάθε κυκλοφορία τους αποτυπώνει και μια διαφορετική πτυχή του ήχου τους. Στους δίσκους GODTET II, Meditations + Suite LP, GODTET III και +Strings LP, εξερευνούν τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην beat παραγωγή και το ζωντανό παίξιμο.

Η εμφάνισή τους στο φεστιβάλ Vivid 2022 χαρακτηρίστηκε ως "μακράν το πιο ξεχωριστό show του φεστιβάλ. Ήταν αποπνικτικά όμορφο” από τον curator του VIVID, Joe Muller.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, το Arch Club φιλοξενεί μια σπάνια τελετουργία: ένα live χωρίς setlist, χωρίς προσχεδιασμούς, μόνο καθαρή ακρόαση και δημιουργία τη στιγμή που συμβαίνει.

ℹ️INFO:

📆Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

📍Πέτρου Ράλλη 29 & Κρήτης 1, Ταύρος 177 78

🚪Οι πόρτες ανοίγουν: 20:30

🕒Έναρξη: 21:00

🎫Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο δίκτυο καταστημάτων του: (Public, Wind, Media Markt, Shell, BP, EKO, Metro, My Market)

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω more.com και του δικτύου καταστημάτων του.

Seated Tickets – Early Bird: 20€

Standing Tickets (Bar) – Early Bird: 15

 

