Athens Baroque Festival 2025: 4 ημέρες μαγείας στη Γερμανική Εκκλησία

'Ενα ταξίδι τεσσάρων ημερών στην πιο γοητευτική μουσική περίοδο όλων των εποχών. Όργανα εποχής, ιστορικές ερμηνείες γεμάτες πάθος κι έμπνευση από κορυφαίους ερμηνευτές του είδους, εκδηλώσεις για μεγάλους και μικρούς.

Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 20:30

18th-CENTURY MUSIC FROM THE IBERIAN COURTS

Το IBERIAN ENSEMBLE, με έδρα την Πορτογαλία, αποτελείται από τους: Alexandre Andrade, φλάουτο τραβέρσο | David Cruz, μπαρόκ τσέλο | Ivan Oliveira, θεόρβη, μπαρόκ κιθάρα.

Οι τρεις ερμηνευτές παρουσιάζουν ένα σπάνιο πρόγραμμα με έργα κορυφαίων συνθετών που έζησαν στις βασιλικές αυλές της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, και συνέβαλαν δραστικά στη διαμόρφωση της μουσικής στην Ιβηρική Χερσόνησο. Συνθέτες όπως οι: ο José António Carlos de Seixas (1704-1742), Domenico Scarlatti (1685-1757) και Luigi Boccherini (1743-1805).

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 & ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:30

DIDO AND AENEAS

Τραγική όπερα σε τρεις πράξεις, σε συναυλιακή μορφή

Μουσική: Henry Purcell (1659-1695) | Λιμπρέτο: Nahum Tate (1652-1715)

H ιστορία της όπερας βασίζεται στο τέταρτο βιβλίο της Αινειάδας του Βιργίλιου και αφηγείται τον τραγικό και ματαιωμένο έρωτα της Διδούς, βασίλισσας της Καρχηδόνας, και του Τρώα ήρωα Αινεία. Πρόκειται για μία από τις πιο πρώιμες γνωστές αγγλικές όπερες, δικαίως φημισμένη για το ρευστό δράμα και το συναισθηματικό της βάθος. Η χρήση της αγγλικής γλώσσας από τον Purcell σε όλη τη διάρκεια του έργου είναι απαράμιλλη στην απλότητα και τη ρυθμική της ευκρίνεια, ενώ η φαινομενικά απλή αρμονική γλώσσα και οι μουσικές δομές του είναι πάντα ευφυείς και λεπτομερείς.

Μουσική διεύθυνση: Ρωμανός Παπάζογλου

Μετάφραση & απόδοση σκηνικού κειμένου/επιμέλεια υπερτιτλισμού: Άννα Παπαγιαννάκη-Διβανή

Δέσποινα Παναγιώτου, Dido

Νίκος Ζιάζιαρης, Aeneas

Ηλέκτρα Παπασιμάκη, Belinda

Σταμάτης Παυλούς, Sorceress

Μαρία Σβάρνα, First Witch / Second Woman

Μαντώ Μάντζιου, Second Witch

Aliko Kasma, Sailor / Spirit

Μotectum Vocal Ensemble: Σίσσυ Κοτσώνη, Άντα Κωστούρου: soprani | Μαντώ Μάντζιου, Μαρίσσα Μπίλη: alti | Τάκης Τζεβελέκος, Νίκος Ανδρεαδάκης: tenori | Γιάννης Βρυζάκης, Ανδρέας Μεταξάς-Μαριάτος: bassi

Mουσική προετοιμασία: Γιάννης Βρυζάκης / Αναστασία Μηλιώρη

Αναστασία Μηλιώρη, μπαρόκ βιολί | Rebecka Karlsson, μπαρόκ βιολί | Katalin Kertesz, μπαρόκ βιόλα | Γιάννος Γιοβάνος, μπαρόκ τσέλο | Γιάννης Ευσταθόπουλος, μπαρόκ κιθάρα | Σεβαστιανός Μοτορίνος, τσέμπαλο

Σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 12:00

CHILDREN MEET THE PERIOD INSTRUMENTS

Μια διαδραστική παρουσίαση των οργάνων και της μουσικής της εποχής του Μπαρόκ, προσαρμοσμένη για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Επιμελούνται και παρουσιάζουν: Κύρα Σαπλαχίδου, Γιώργος Αγγελάκης, Γιάννης Ευσταθόπουλος, Αναστασία Μηλιώρη, Σεβαστιανός Μοτορίνος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:30

GOETHE LIEDER COMPOSED BY HIS CONTEMPORARIES

Η μουσική συνόδευσε τον Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Μεγάλωσε περιτριγυρισμένος από μουσική. Η θέση του ως διευθυντή του Θεάτρου της Αυλής της Βαϊμάρης τον έφερε σε επαγγελματική επαφή με πολλούς μουσικούς, ενώ βιρτουόζοι ταξιδευτές από όλη την Ευρώπη ήταν τακτικοί επισκέπτες στο σπίτι του στο Frauenplan –μεταξύ των οποίων η Maria Szymanowska και η Clara Wieck. Στόχος των δύο ερμηνευτριών μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα, είναι να βυθίσουν τους ακροατές στο πλούσιο μουσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε ο Goethe, και να μοιραστούν μαζί τους αυτή την ποικιλομορφία, αλλά και να τους παρουσιάσουν τα έργα των συγχρόνων του. Καθένας από αυτούς τους συνθέτες είχε προσωπική σχέση με τον Goethe (με εξαίρεση τον Mozart) και αρκετοί από αυτούς δημιούργησαν τα τραγούδια τους σε στενή συνεργασία με τον ποιητή.

Τα αυθεντικά φορτεπιάνα και τα αντίγραφά τους είναι ιδανικά για τα τραγούδια που συνέθεσαν οι σύγχρονοι του Goethe. Χρησιμοποιώντας ιστορικά φορτεπιάνα, η Φανή Αντωνέλου και η Sofya Gandilyan προσπαθούν να αναπαράγουν έναν ήχο παρόμοιο με αυτόν που ακουγόταν την εποχή του Goethe και των συγχρόνων του.

Θ’ ακουστούν συνθέσεις των: Carl Friedrich Zelter, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Friedrich Reichardt, Ludwig van Beethoven και Maria Szymanowska.

Φανή Αντωνέλου, σοπράνο | Sofya Gandilyan, fortepiano

INFO

Γερμανική Εκκλησία Αθηνών | Σίνα 66-68, Αθήνα

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 20:30 | Διάρκεια: 90‘

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 15€ (φοιτητικό, παιδικό 6-12 ετών, ΑΜΕΑ, 65+, ανέργων) | παιδιά έως 6 ετών: δωρεάν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Children meet the period instruments (27/9)

Ώρα έναρξης: 12:00 | Διάρκεια 60‘

Τιμή εισιτηρίου: 5€ ανά παιδί, 5€ ανά συνοδός

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Αναλυτικές πληροφορίες στο: www.athensbaroquefestival.com