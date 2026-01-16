VASSIŁINA: Nέο single "Katadiki" και video από τον Alex Brack

To "Katadiki", σε μουσική TOTALWERK και VASSIŁINA, αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο του i.par.ksia.ko και αποτυπώνει μία αναγκαία θυσία που θα σε “ξυπνήσει” από μία κατάσταση στην οποία βρέθηκες άθελά σου. Στον απόηχο του "Fever Ride", ο λυτρωτικός κόσμος της Avant Pop καλλιτέχνιδας αποκαλύπτει ένα ακόμα κρυπτικό κομμάτι του.

Στον πυρήνα του κομματιού βρίσκεται η επιρροή του θρησκευτικού φόβου, ο οποίος εγγράφεται στο σώμα, μετατρέποντας την θρησκευτική ηθική σε ενοχή, ιδεοψυχαναγκασμό και διαρκή εγρήγορση. Γρήγορα όλα αυτά αποκτούν σωματική υπόσταση και λειτουργούν ως πληγή και άμυνα, ενώ η καταδίκη υπογράφεται με σώμα και αίμα. Όλα μοιάζουν πως έχουν τελειώσει. Εκεί όμως ξεκινά ένα αφυπνιστικό όνειρο που αρχίζει σιωπηλά σαν ένας ιός να ενεργοποιεί αμυντικούς μηχανισμούς εντός και εκτός σώματος.

Λίγο πριν η καταδίκη ολοκληρωθεί για πάντα, σε ένα παράλληλο επίπεδο του ονείρου άλλες θηλυκότητες έχουν ήδη κινητοποιηθεί, λειτουργώντας ως προστάτες μέσα από μια τελετή αφύπνισης που επιχειρεί να αναστείλει την τελική υπογραφή. Δύο συμβολικές τελετουργίες εξελίσσονται ταυτόχρονα, στη μία το σώμα θυσιάζεται, στην άλλη τα σώματα ξυπνούν. Το "Katadiki" κινείται σε έναν ονειρικό χώρο όπου το σώμα προηγείται της συνείδησης και η ανάγκη για προστασία γεννά συλλογικούς μηχανισμούς άμυνας, μετατρέποντας την επιβίωση από ατομική πράξη σε κοινή εμπειρία.

Το συνοδευτικό music video, σε σκηνοθεσία του Berlin & Athens based δημιουργού Alex Brack, επεκτείνει αυτή την αφήγηση σε έναν τελετουργικό, ονειρικό οπτικό κόσμο. Το concept, το art direction και η δραματουργία του clip αναπτύχθηκαν συλλογικά από τη VASSIŁINA, το Vinyl Face και το Iokasti Mantzog.