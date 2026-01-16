Πληροφορίες

VASSIŁINA: Nέο single "Katadiki" και video από τον Alex Brack

Το "Katadiki" μιλά για τον θρησκευτικό φόβο που γίνεται ενοχή και άμυνα στο σώμα, με ένα τελετουργικό, ονειρικό music video σε σκηνοθεσία Alex Brack.

VASSIŁINA
Avopolis Team

To "Katadiki", σε μουσική TOTALWERK και VASSIŁINA, αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο του i.par.ksia.ko και αποτυπώνει μία αναγκαία θυσία που θα σε “ξυπνήσει” από μία κατάσταση στην οποία βρέθηκες άθελά σου. Στον απόηχο του "Fever Ride", ο λυτρωτικός κόσμος της Avant Pop καλλιτέχνιδας αποκαλύπτει ένα ακόμα κρυπτικό κομμάτι του.

Στον πυρήνα του κομματιού βρίσκεται η επιρροή του θρησκευτικού φόβου, ο οποίος εγγράφεται στο σώμα, μετατρέποντας την θρησκευτική ηθική σε ενοχή, ιδεοψυχαναγκασμό και διαρκή εγρήγορση. Γρήγορα όλα αυτά αποκτούν σωματική υπόσταση και λειτουργούν ως πληγή και άμυνα, ενώ η καταδίκη υπογράφεται με σώμα και αίμα. Όλα μοιάζουν πως έχουν τελειώσει. Εκεί όμως ξεκινά ένα αφυπνιστικό όνειρο που αρχίζει σιωπηλά σαν ένας ιός να ενεργοποιεί αμυντικούς μηχανισμούς εντός και εκτός σώματος.

Λίγο πριν η καταδίκη ολοκληρωθεί για πάντα, σε ένα παράλληλο επίπεδο του ονείρου άλλες θηλυκότητες έχουν ήδη κινητοποιηθεί, λειτουργώντας ως προστάτες μέσα από μια τελετή αφύπνισης που επιχειρεί να αναστείλει την τελική υπογραφή. Δύο συμβολικές τελετουργίες εξελίσσονται ταυτόχρονα, στη μία το σώμα θυσιάζεται, στην άλλη τα σώματα ξυπνούν. Το "Katadiki" κινείται σε έναν ονειρικό χώρο όπου το σώμα προηγείται της συνείδησης και η ανάγκη για προστασία γεννά συλλογικούς μηχανισμούς άμυνας, μετατρέποντας την επιβίωση από ατομική πράξη σε κοινή εμπειρία.

Το συνοδευτικό music video, σε σκηνοθεσία του Berlin & Athens based δημιουργού Alex Brack, επεκτείνει αυτή την αφήγηση σε έναν τελετουργικό, ονειρικό οπτικό κόσμο. Το concept, το art direction και η δραματουργία του clip αναπτύχθηκαν συλλογικά από τη VASSIŁINA, το Vinyl Face και το Iokasti Mantzog.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Robbie Williams

Ο Robbie Williams κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το νέο άλμπουμ "BRITPOP"

Το πρώτο του άλμπουμ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία βγήκε σήμερα, τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το...
Kenny Morris

Πέθανε ο Kenny Morris, ιδρυτικός drummer των Siouxsie and the Banshees

Υπήρξε ο πρώτος drummer των Siouxsie and the Banshees και ακούγεται στα "The Scream" (1978) και...
Harry Styles

Ο Harry Styles ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ του

Το "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου 2026 ενώ προς το παρόν δεν έχει...

Featured

David Bowie

"Bowie Night" στο Temple: Ένα immersive party για τα «πολλά πρόσωπα» του David Bowie

Στις 17 Ιανουαρίου, μια βραδιά φόρος τιμής στον David Bowie στο Temple με DJ set του Δημήτρη...

Uuhai – Human Herds

Σε μια εποχή όπου το “ethnic” συχνά λειτουργεί ως εύκολο περιτύλιγμα για ιδέες χωρίς βάθος, οι...
Sleaford Mods

Sleaford Mods – The Demise of Planet X

Οι Sleaford Mods καταγράφουν έναν κόσμο που δεν «άλλαξε» απλώς, αλλά κομματιάστηκε σε μικρές,...

Best of Network